Dobila šut kartu za sva vremena: Anđelo odjavio Boginju, ona pukla od ljubomore na Staniju i počela da ga blati! (VIDEO)

Ipak su prozivke na njegov račun pravo mišljenje koje ima!

U toku je radio-emisija "Amnezija" koju vode i uređuju Filip Đukić i Bora Santana. Oni su ugostili Tanju Boginju i Anđela Rankovića.

- Ona je prozivala, ja sam ležao i sve sam čuo. Šta mene boli uvo? Pričali smo da postoji hemija, radimo jedno drugo i to stoji, ali sam znao da će da dođe do ovoga i ovo mi se ne sviđa. Ja sam njoj rekao da ne radi takve stvari dok je žurka, a još pre haosa kad je bila vođa sam joj rekao da ne želimo da budemo prisni. Ona je igrala rijaliti preko mojih leđa i tad sam rekao da odnos ne može da nam ide u tom smeru. Loptu jesmo spustili, ali prisnog odnosa neće biti. Isto tako sam pričao i juče, a ona me je zbog alkohola prozivala - pričao je Anđelo.

- Moram samo da kažem da nisam plakala zbog Anđela, možda je tako izgledalo. On uvek potencira da sam igrala rijaliti preko njegovih leđa, ali nije tako... Ja sam to uradila na svoju štetu i sad to ne bih uradila da mogu da vratim vreme. Sinoć sam malo popila. Mi smo se prošlu žurku grlili i ljubili u odabranima, a ona za stolom priča drugačije i za Staniju - rekla je Boginja.

- Nemoj ti da pričaš da radim sa Stanijom kao sa tobom. Stanija i ja se zagrlimo pred spavanje i to nije prisno kao sa tobom. Ono što trezan govori pijan misli, a kad bih ušao sa njom u raspravu ona bi sve isto ponovila - dodao je on.

- Ti si otkako je ušla Stanija rekao da nećemo više da budemo prisni - rekla je Boginja.

- Sve bi ona sad ponovila - rekao je Anđelo.

- Sve sam rekla i na podeli budžeta, tako ti je kad hoćeš da sediš na dve stolice. Nema više komunikacije - pričala je Boginja.

