Nova teorija dići će kuću na noge! Ivan smatra da se u Aneli probudio ŽAL za Lukom, Nerio dao svoj sud (VIDEO)

Novinar i voditelj Darko Tanasijević podigao je Ivana Marinkovića kako bi prokomentarisao svađu Aneli Ahmić, Anite Stanojlović i Luke Vujovića.

- Kako reaguješ na to što se danas u ovoj meri rasplamsao rat između Aneli, Anite i Luke - pitao je Darko.

- Ja sam među prvima juče primetio, onako rijaliti gledano, prva misao mi je da Aneli nema čuvenu temu, da je u međuprostoru, da su Asmin i Maja priča za sebe, da je Aneli izd*vala kod Filipa, pa je rešila na Anitu i Luku jer su najveće paljevine u sezoni. Realno gledano, neutralan sam, s obzirom da smo mesecima unazad pričali o tome da je Luka taj koji svesno ili nesvesno aludira na Aneli i mi konstatujemo da Luka ima neku žal zbog propale veze sa Aneli, kao što za Staniju kažemo da ima neku žal za Asminom ili obrnuto, zašto ja ne bih pomislio da posle toliko turbulencija ove sezone koje Aneli ima, možda joj je došlo u glavu da žali što je izgubila muškarca poput Luke?! Ne zaboravimo da su oni jedini ovde, pre samo osam meseci, bili najbolji par koji je ušao ovde veren, koji je od spolja ušao sa ljubavnim iskustvom od prošle sezone, koji je bio haos, ali su ga sredili. Aneli ume da ispoljava ljubavna nezadovoljstva baš na ovaj način, pogotovo u krajnjem periodu, kao što je počinjala sa Lukom prošle sezone sa: "fićfiriću", pa onda sa ovim odnosom sa Filipom, koji je za mene lažan... - rekao je Ivan.

Naredni je ovu temu komentarisao Nerio Ružanji.

- Kako ti gledaš na sukob Aneli i tvog bivšeg teče Luke, da li Luka pati za Aneli, da li Aneli pati za Lukom - pitao je Darko.

- Mislim da ne pate jedno za drugim, mislim da Luka još uvek voli Aneli da ne bi pravio dete Aniti, mislim da Aneli Luka ne intresuje za hiljadu života. Jedino što ja nisam mogao da shvatim je njihova potreba za komentarisanjem odnosa Filipa i Aneli. Ne znam zašto se upecala Anita na tu provokciju Dačinu, mislim da Anita treba da kulira šta rade Filip i Aneli, da je ne zanima. Šta nju briga šta oni rade?! - rekao je Nerio.

Autor: Nikola Žugić