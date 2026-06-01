Teška pljuvačina: Janjuš ključa od besa, malo mu fali da Daču unakazi za sva vremena! (VIDEO)

Neće birati reči!

Marko Janjušević Janjuš razgovarao je sa Anđelom Rankovićem i Vanjom Živić o podeli budžeta Danila Dače Virijevića, za koju uopšte nisu imali reči hvale.

- Ja sam njega hvalio. Pući će mi film, biće mi žao kad ga iznapušavam, ali treba jer je kvaran. On se meni bazirao na Milenu Kačavendu. Šta ima on da priča? On to kao da hoće tu priču i da se to priča - govorio je Janjuš.

- Pre tri nedelje mu j*bala sve po spisku - rekao je Anđelo.

- Rekao je da kreće od najvećeg blama, a preskočio ga je odmah na startu - dodala je Vanja aludirajući na Kačavendu.

- Ja sve mogu, ali da je Vanja ljubomorna... Pa jedino što nije je da je ljubomorna - rekao je Janjuš.

- Ma on se nalupetao. Kaže da sam znala sve i ušla u vezu sa njim, pa oni nisu bili u vezi - dodala je Vanja.

- Kakvoj vezi? Takvih imam 20 napolju - rekao je Janjuš.

Autor: A. Nikolić