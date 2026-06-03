Ko zna šta ste pričali ispod pokrivača... Viktor prebacio Mini lisice s Terzom, pa počeo da je MARŠIKA: Hajde beži tamo, skloni se (VIDEO)

Poniženjima nikad kraja!

Mina Vrbaški ponela je jednu limenku piva, pa je tako otišla u Odabrane gde je Viktor Gagić bio kako bi mu to isto pivo i dala, no ipak, on je nastavio da je tera od sebe.

- Beži tamo - rekao je Viktor.

- Hajde, spusti tenziju da se ne svađamo, nemoj sada ti tako - rekla je Mina.

- Beži, boli me ku*ac, skloni se. Idi tamo pričaj sa Terzom i s kim god. Hajde m*š tamo, šta me mar*ikaš, skloni mi se! Idi spavaj druže, tako je najbolje, veruj meni - rekao je Viktor.

- Zbog tebe sam ostala u krevetu, Luka kada me je budio, rekla sam: "hoću da ga pustim..." - rekla je Mina.

- Sve na mene pi*ko mala, mene mar*ikaš za Igru istine, ti misliš da je meni lako?! Tebe drugi hoće da upale, ti mene vređaš. M*š tamo i ti i Aneli pi*ka vam materina bolesna. Ti ideš da pričaš sa onima koji mene vređaju - rekao je Gagić.

- Ti pričaš sa Terzom koji je vređao moju mamu i Borisa, ja se ne smejem sa njim - rekla je Mina.

- Šta su bile lisice onda - rekao je Viktor.

- Zadatak na koji si me ti terao da ja ne izgubim pare - rekla je Mina.

- Ti si se sa tim dečkom (Terza) smejala, a ko zna šta ste pričali pod pokrivačem kada su bile lisice...Šta sam ja tebi uradio, hajde navedi - rekao je Viktor.

- Ja nisam rekla da si ti sramota za mene - rekla je Mina.

Autor: Nikola Žugić