Ponovo je izbacio iz takta: Mina ruši sve pred sobom zbog Viktora, on lagan kao pero! (VIDEO)

Ne zanima ga više!
Viktor Gagić i Mina Vrbaški nastavili su svoj žestok sukob zbog alkohola, prilikom čega se Mina iznervirala i bacila sto ispred sebe, dok je Viktor sve vreme provocirao osmehom.
- Ti hoćeš da ja idem kući - rekla je Mina.
- Ma beži tamo p*čko jedna - rekao je Viktor.
- Mrš bre tamo - rekla je Mina i bacila sto.
- Ajde pali - rekao je Viktor.
- Ne može niko da me zove p*čko -rekla je Mina.
- Smirite se - rekla je Anita.
- Od ljubavi do mržnje, to smo mi - rekla je Mina.
Autor: N.P.