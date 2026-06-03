Ponovo je izbacio iz takta: Mina ruši sve pred sobom zbog Viktora, on lagan kao pero! (VIDEO)

Ne zanima ga više!

Viktor Gagić i Mina Vrbaški nastavili su svoj žestok sukob zbog alkohola, prilikom čega se Mina iznervirala i bacila sto ispred sebe, dok je Viktor sve vreme provocirao osmehom.

- Ti hoćeš da ja idem kući - rekla je Mina.

- Ma beži tamo p*čko jedna - rekao je Viktor.

- Mrš bre tamo - rekla je Mina i bacila sto.

- Ajde pali - rekao je Viktor.

- Ne može niko da me zove p*čko -rekla je Mina.

- Smirite se - rekla je Anita.

- Od ljubavi do mržnje, to smo mi - rekla je Mina.

Autor: N.P.