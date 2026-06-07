Sara Stojanović pokazala zube učesnicima, Jovana advokatica sasula Maji sve u lice: Asmin je ušao s ciljem da budeš njegova... (VIDEO)

Iskreni do koske!

Sara Stojanović naredna je dobila reč kako bi iznela svoju nominaciju.

- Filipe, mi smo se upoznali prvi put na poslu, onda posle intervju je bio na Borinoj proslavi. Ti si kvalitetan dečko za mene, koliko god da si nenormalan, za mene si normalan. Autentičan si sam po sebi, kada su me ponižavali, ti si me uzdizao, mnogi su ljubomorni na tebe, da tu tvoju specifičnost. Kada je bio onaj haos sa Borom, ti si me jedini smirio, što znači da si emotivan, ali to držiš u sebi i doveo si mi Boru na noge da mi se izvini i rekao si: "dokle ćete da je ponižavate, ništa vam devojka nije uradila"...Majin i moj odnos je od prvog dana odličan, ti si jako kvalitetna devojka, emotivna, specifična si sama po sebi, možeš sama da vodiš svoje bitke. Ja znam prva da sam te pratila svake sezone koliko si se borila, ti si hrabra devojka, mogu i tebi da zavide. Uz mene si uvek bila, nismo imale nijedan konflikt. Žao mi je, ti si se vezala za Asmina, drag ti je, ali nemoj da se ljutiš, ostaviću Filipa, tebe šaljem - rekla je Sara Stojanović.

- Istina je ono što je on rekao da si ti jedina osoba koja ga je intresovala, on je ušao ovde sa tim ciljem. Kada se vi sukobljavate, ti pobiješ sve žene koje su bile u međuvremenu vašeg muvanja. Istina je to što je rekao Dača da je on to radio da bi samo na sve žene stavio šapu, da bi mogao da ih ponižava. Ti si mu bila jedini cilj i pre ulaska, to tvrdim. Probao je da me ponizi kada je rekao da sam govorila da ću sa njim ući kao par u Elitu 10, ne, to nije istina. Sa tobom Majo nikada nisam imala sukob, niti jedan jedini, i pre veze sa Asminom Durdžićem i posle veze sa Asminom Durdžićem...Što se tiče Filipa Đukića, nisam se družila sa njim da me ne bi povezivali u muško-ženskom smislu. Kada si bio nominovan sa Boginjom, ja sam ti i tada rekla da se ne slažem sa iznošenjem stavovao po pitanju veze sa ženom koja ima dete. Šaljem Maju, ostavljam Filipa Đukića - rekla je Jovana advokatica.

Autor: Nikola Žugić