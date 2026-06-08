AKTUELNO

Zadruga

Ore se Odabrani! Ivan nikad niže udario na Staniju, ona mu uzvratila duplo: Terza je lep, ima mišić... (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Rešila ga u dva koraka!

Stanija Dobrojević pobesnela je zbog Ivana Marinkovića, pa se tako sukobila sa njim u Odabranima.

- Bedniče jedan, nemoj više da me gledaš bedniče, nisam ti ja bivša žena koja te je prevarila u zatvoru sa mladim i zgodnim. I ja, kao tvoja bivša žena, volim mlado, lepo i zgodno. Da, evo, Terza je u punoj snazi i ima mišić i zato sam mu rekla da donese kutije i tu si izljlubomorisao - rekla je Stanija.

- Shvati da si ovde među mladim i lepim devojkama, babo jedna od 40 godina, ko će tebe više?! - rekao je Ivan.

Foto: TV Pink Printscreen

- Jedini ker je njen bivši dečko Asmin - dobacio je Uroš.

- Šta laju ovi?! Shvati da volim kao tvoja bivša Jelena mlado meso, piletinu - rekla je Stanija.

Foto: TV Pink Printscreen

- Mučenice, shvati da je tvoje vreme prošlo, mogu samo da te je*u i da im budeš kombinacija. Da neće neko da te ženi?! Ko će tebe da oženi nesrećnice - urlao je Ivan.

- Uvek prazno sve, on se iz ćoška umusi i gleda me kako se mackam. Danas je ove prazne kutije 5.000 puta prevrnuo - rekla je Stanija.

- Moraš da shvatiš da sam takve kao ti je*ao pre 20 godina - rekao je Ivan.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: Nikola Žugić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink vesti

#Pink.rs

#Zadruga

#elita najnovije

#elita vesti

#zadruga najnovije

#zadruga vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Haos u Eliti: Janjušu pukao film i brutalno izvređao Staniju, ona razvezala jezik i uzvratila mu duplo! (VIDEO)

Zadruga

Puče tikva: Munjez ubeđen da je Bog otac, Stefani mu nikad brže skratila krila! (VIDEO)

Zadruga

Osećam se kao mumija: Alibaba više ne može da izdrži vezu s Majom, ona mu sprema novi pakao! (VIDEO)

Zadruga

Koga ti voliš? Janjušu sve više popuštaju kočnice, Aneli mu tera inat kao nikad! (VIDEO)

Lepota i Moda

Za samo 1 minut: Neverovatan frizerski trik da vam kosa izgleda duplo bujnije!

Zadruga

VRATI MI PRSTEN DA GA BACIM! Bebica napao Teodoru čim je oči otvorio, ona mu odbrusila: Ti si niko i ništa! (VIDEO)