Ore se Odabrani! Ivan nikad niže udario na Staniju, ona mu uzvratila duplo: Terza je lep, ima mišić... (VIDEO)

Rešila ga u dva koraka!

Stanija Dobrojević pobesnela je zbog Ivana Marinkovića, pa se tako sukobila sa njim u Odabranima.

- Bedniče jedan, nemoj više da me gledaš bedniče, nisam ti ja bivša žena koja te je prevarila u zatvoru sa mladim i zgodnim. I ja, kao tvoja bivša žena, volim mlado, lepo i zgodno. Da, evo, Terza je u punoj snazi i ima mišić i zato sam mu rekla da donese kutije i tu si izljlubomorisao - rekla je Stanija.

- Shvati da si ovde među mladim i lepim devojkama, babo jedna od 40 godina, ko će tebe više?! - rekao je Ivan.

- Jedini ker je njen bivši dečko Asmin - dobacio je Uroš.

- Šta laju ovi?! Shvati da volim kao tvoja bivša Jelena mlado meso, piletinu - rekla je Stanija.

- Mučenice, shvati da je tvoje vreme prošlo, mogu samo da te je*u i da im budeš kombinacija. Da neće neko da te ženi?! Ko će tebe da oženi nesrećnice - urlao je Ivan.

- Uvek prazno sve, on se iz ćoška umusi i gleda me kako se mackam. Danas je ove prazne kutije 5.000 puta prevrnuo - rekla je Stanija.

- Moraš da shvatiš da sam takve kao ti je*ao pre 20 godina - rekao je Ivan.

Autor: Nikola Žugić