Ivan pokazao da je nemoćan, nazvao Stanijinu mamu DŽUKELOM, ona ga demolirala: Ti si školski primer KLOŠARA (VIDEO)

Haos u Odabranima!
Stanija Dobrojević nastavila je rat u Odabranima sa Ivanom Marinkovićem, koji je njenu majku nazvao džukelom.
- Ja sam uvek govorio da je Aneli fatalna žena, a ti nisi više fatalna ni za koga, tebe gledaju samo za ku*ac - rekao je Ivan.
- Koliko si ti jadan i bedan...Druže, za tebe je kasno, žena te je prevarila pred milionima sa lepim, mladim i zgodnim. Jedino što radiš je da spletkariš nama - rekla je Stanija.
- Ja mogu da biram, ti ne možeš više - rekao je Ivan.
- Ti ovde truneš mesecima, neće te nijedna! Hajde idi tamo laj negde džukelo matora - rekla je Stanija.
- Džukela ti mama - rekao je Ivan.
- Ti si klošar koji vređa samo žene, neka te se Jelena rešila...Ti si školski primer klošara - urlala je Stanija.
Autor: Nikola Žugić