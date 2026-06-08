Ti si ovde glumio emociju: Bukti žestok rat Lepog Miće i Anđela! Ovakve prozivke niko nije očekivao, njihovi dušmani na stolu slave krah prijateljstva! (VIDEO)

Rasulo na samom početku emisije!

Na samom početku emisije "Izbor porčka" voditelj Milan Milošević dao je reč Anđelu Rankoviću kako bi pričao o današnjem sukobu koji je imao sa Lepim Mićom.

- On o meni nije rekao nijednu lepu reč na njegovim podelama budžeta ovde godine. Hvalospeve ne moraš da pričaš, ali sam zaslužio bar jednu lepu reč. Koje su to tri osobe za koje si razmišljao da li ćeš da im daš srednji budžet, a meni si dao mali? Anastasija, Jovana pevačica, Stanija koju si ovde nagazio i ja - pričao je Anđelo.

- Rekao sam da se vagam, a dao sam pola sata pre nego što sam tebi - rekao je Lepi Mića.

- Ovo je smešna priča. Smatram da on namerno sve radi i kruži da bi on imao opravdanje. Ja sam znao šta on radi, a nisam rekao nijedu ružnu reč. Što si se družio sa mnom ako sam folirant? - pričao je Anđelo.

- Ja sam tebe savetovao. Ti si se na mene naljutio bez razloga - rekao je Mića.

- Ja bez razloga? Trebalo je moja mama da te kači po storijima i da se sprda sa tobom da bi me ti šitio. Moja majka je za tebe slala kikiriki puter koji smo zajedno jeli, sve je bilo i za tebe, a mi se nismo družili nego si me ti savetovao - dodao je Ranković.

- Kakve priče ti porediš? Tebe je Đedović us*rao, a meni ti zameraš. Ti si jedva čekao svađu, mali si... Anđelo, ti spominješ kikiriki puter. Ti si ovde glumio emociju - pričao je Lepi Mića, a Matora, Ivan i Janjuš su počeli da slave na stolu.

- Ti si ga podržavao - dodala je Matora.

Autor: A. Nikolić