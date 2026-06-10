HAOS NA SVE STRANE: Terza osuo brutalnu pljuvačinu po Mileni zbog Sofije! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Borislav Terzić Terza i Milena Kačaenda ušli su u brutalan verbalni okršaj.

- Filip me okrivljuje da sam ja nešto napravio. Sofija je rekla Filipu da pomiriše piće, a onda mu je dala iz ruke da pije. Ja sam to preneo Aneli, koja je zbog toga počela da plače. Ja sam joj rekao da nikome ne kaže. Pitala je da li su to videle kamere, ja sam reklao da nisu, već samo ja. Onda se ona naljutila zbog toga što je uradio, pa je rekla da će je zapamtiti, pa je onda otišla u Pab i rekla je Urošu to - kazao je Dača.

- I da mi je sipala i da nije, kakve to veze ima sa mnom? Kriv si ti, Dačo, jer si sve preneo Aneli, koja je bila pijana - kazao je Filip.

- Nije mi to normalno da ti sipa piće u usta - kazao je Dača.

- Dačo, je pričaj gluposti - kazao je Toša.

- Dačo, činjenica je da si ti zakuvao sve. Napravio si sra*e - kazao je Filip.

- Imala sam rakiju kod sebe, sipala sam u to energetsko piće, a Filip je naišao. U tom momentu sam rekla da je to rakija od Mine, nikakav kontakt i priču nismo imali, ja sam mu samo iz ruke dala piće. On je u tom trenutku otišao odatle. Ja sam krenuka u dvorište, kako bi mi plesali našu plesnu tačku, a Terza je bio besan, govorio je dane mogu da plešem - kazala je Sofija.

- Zašto je bio on besan? - upitao je Toša.

- Kačavenda mi je rekla da si sipala Filipu u usta piće. Dobacivala je da treba da se sklonim od tebe, da si najgora - dodao je Terza.

- Ja sa Sofijom jedino pričam kada su Terza i ona zajedno - dodao je Filip.

- Mesec dana mi govori Milena da se u potpunosti distanciram od Sofije. Mrzi je, pljuje je, neka kaže što. Sofija zna iformacije o njoj - kazao je Terza.

- Šta je, majmune jedan? - upitala je Milena.

- Ti si pijandura jedna, koja pije iza kreveta - rekao je Terza.

Autor: S.Z.