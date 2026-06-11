Direktno u centar! Luka dobio brutalno pitanje o Anitinoj aferi Bajadera, i intimnim odnosima sa Đukićem: Neću gledati te snimke (VIDEO)

Granice su pomerene!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'',voditelj Milan Milošević pročitao je pitanje Luki Vujoviću.

- Luka od jedan do deset jedva čekaš da izađeš da prevrtiš gledaš s*ks Anite Bajadere i Filipa, ahahaha - glasilo je pitanje.

- Neću gledati. Jedino što ću gledati su naše lepe uspomene - rekao je Luka.

- Bezveze mi je da pričam. Gde će da gleda. Ne bih ni ja gledao svoju devojku sa nekim u krevetu. Nema šanse. Ne bi mi bilo dobro - rekao je Filip.

- Ne verujem da će Filip da gleda za Aneli i dop plafona i da će Aneli da gleda njegov - rekao je Luka.

- Luka i Filip imaju totalno normalan odnos na žurkama. Ova pitanja pravi Luka jer je posle 9 meseci našao da priča o odnosu Filipa i njega. Luka viče da bi posle Anite najviše voleo da pobedi Filip. Čim ovakva pitanja stižu zmači da ste vi bolesni. Opet su se Filip i Aneli spojili on gleda trenuak da se ubaci. Ne može da gleda Filipa i Aneli. Šta tebe briga da pričaš da li Aneli treba da pobedi - rekao je Dača.

- Pre tri meseca kad sam saznala da sam trudna urnisali su nas da nam je odnos katastrofa. Volim ovakva pitanja jer znam da smo trn u oku. Žele da nas zgade, urnišu. Prihvatio me je sa Bajaderom i svim kao što sam i ja njega. Nikada uvreda nije pala od nas - rekla je Anita.

- To više nije ni suheta, to je žal za bivšim partnerima. Dača je malo pre lepo prokomentarisao da kod njih sujeta ne prestaje. Sami pričaju o tome, nije ni čudo što dobijaju takva pitanja. Oni su ušli u teoriju da misle da su svi protiv njih. Non stop potencirate trudnoću i da su se svi urotili protiv vas, a sve vi to radite od uhoženja, plakata, paradajza - rekao je Bebica.

Autor: Teodora Mladenović