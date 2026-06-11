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Idi p*ši Danetovu kilu, trošićete zajedno njegove pare: Sofija indirektno priznala da je vratila Aneli milo za drago, Kačavenda ZARATILA s Tezom (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Žestoko za crnim stolom!

Voditelj Milan Milošević naredno pitanje pročitao je Aneli Ahmić.

- Izljubomorisala si na Sofiju što je samo dala piće Filipu, a on ti nije ništa, šta je Sofija onda trebala da uradi kada te je njen dečko nosio na žurci Velikog šefa, a da ne pričamo kako se trljao o tebe - glasilo je pitanje.

- Imaju pravo to da tumače tako, jer je Terza danas rekao da sam mu se trljala...Ovo su ženomrzci! Filip je meni niko i ništa trenutno, tako će i ostati, samo je neko ko mi se sviđa. Da, ima pravo Sofija da zamera te stvari, ali meni Sofija nije dala utisak ni kada smo provodile vreme i pričale da joj je stalo uopšte do Terze, nego je zasmejavala i sprdala se, dok sam joj ja govorila da mi se Filip sviđa - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Što se tiče igranja, ja nisam zamerila transparentno, ali se neke stvari znaju, ako si s nekim bliska, neke stvari se ne rade, meni to nije normalno. Ja sam te večeri ispod trema plakala dva sata, ja tada nisam bila sa njim, pa nisam mogla da zamerim, prećutala sam. Ja mislim da ima dovoljno godina i mozga da shvati neke stvari, ja sam joj pričala za Terzu non-stop, ona meni o Filipu. Ja sam joj govorila da mi je žao što sam sa njim raskinula i njega izgubila, a ako hoće da laže, neka laže - rekla je Sofija.

- Ovo sam ja danass pričao u radiju i to je tako. Aneli je pokušala da plače i da drami, opet je na Filipa sve prebacila, a to je ono što je rekao Ivan Marinković, da će da radi sve da ispada da trči za Filipom, a on neće da je prihvati jer je majka i ima dete. Kako se ona osećala kada se meni trljala?! Kada smo ovde igrali za Bajram, za rođendan Velikog šefa, pa i za mnoge žurke?! Ne, hteli su da svale da im Sofija spletkari, prva Kačavenda je došla i rekla mi: "dala je Filipu da pije iz ruke" - rekao je Terza.

Foto: TV Pink Printscreen

- Oskrećeš se Filipu i kažeš: "sedi, opusti se", pu*iš ku*ac svima kolektivno - skočila je Kačavenda.

- Kako je počeo da pu*i ku*ac kada si se do pre 24 sata grlila sa njim?! Kad je postao, je l' kada ti je spremao doručak, ručak i večeru - skočio je Anđelo.

- Vi si*e, idi plači da ti oprosti Terza jer si Milici slao ku*ac...Hajde pu*i Danetovu kilu, ona (Sofija) je rekla da bi trošio Danetove pare, ali nećeš ništa zbog naroda - rekla je Kačavenda.

- Nemoj da te opet napijem u "Narod pita" - rekao je Terza.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: Nikola Žugić

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