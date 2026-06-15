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Aneli je javno obratila Goci Tržan: Rešila da upropasti Ivana za sva vremena, zgranuta njegovim očinstvom! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Bez dlake na jeziku!

Aneli Ahmić je naredni budžet dodelila Teodori Delić.

- Mislim da si luda za Filipom, lažno ga pljuješ i gaziš. Kad si ga pljuvala Bebica je bio srećan, a to si uradila samo zbog njega. Namazana si i kvarna! Dragana, mislim da si ovo osmislila sve sa porodicom. Za mene je to piši propalo. Ako odlučiš da uđeš je propalo - rekla je Aneli.

- Baš bih se sa porodicom zakačila zbog rijalitija - rekla je Dragana.

- Terate inat jedno drugom kao što je on sad rekao da će preko suda. Ja bih uradila sve kad je takva situacija - rekla je Matora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Teodorita trebala si misliti svojom v*ginom. Jovana toliko si zla, zloba izvire iz tebe. Ivan čm*r, ti si jedan odron i jedno smeće. Ti si montum otac. Svaka čast gospođo Tržan što ste se oglasili i rekli kakav je on. Ti komentarišeš našu decu. Otac svojoj ćerki od 19 godina daje 100 evra mesečno, a Željka ni ne viđa! Nikad nećeš biti pobednik u ovom rijalitiju. To bi bio najveći blam! Uvek iste stvari dobijaš za tri godine!

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: A.Anđić

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