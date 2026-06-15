Nema potrebe snimcima da dokazuje kakva je majka: Luka patosirao Aneli, posle ovih reči nema nazad (VIDEO)

Iskren do koske!

Naraedni budet dodeljen je Luki Vujoviću.

- Luka, ti si za mene jedan običan skakavac i paradjz mafija. Ti lažeš kako zineš! Ja znam koji su tebi bili planovi, naknadno sam sve saznala. Muška osoba mi je sve rekla! - rekla je Aneli.

- Ovaj čovek te poznaje i te kako! Šest meseci smo proveli 24 sata ispod jednog pokrivača, a ovde si me gazila šest meseci. Nikad se nisam dotakao tema da idem protiv tebe. Ja ti neću ćutati 30 dana pred kraj. Ja sam ovo najavio u šiša baru! Ti si sad na podeli sve izvređala i ponizila. Za nedelju dana se tvoje mišljenje o ljudima promenilo. Ja na patetiku ne idem. Ti si mene predstavila da sam ja Asminu zabranio da viđa dete. Ovde si pre par dana rekla da ćeš da pokažeš kakav sam ja otac. Ja nisam tražio od mog oca da snima susret sa mog sina nakon osam godina. Luka je išao iza garaže da proba da snimi, pa onda ti da ideš - rekao je Luka.

- Nora je obula štiklice i trčala prema meni, a Luka je sa strane snimao, a sad hoće da namesti nešto. Ja ću to ponovo da pošaljem! - rekla je Aneli.

- Ona je najavljivala da će da priča kakav sam ja otac i kakav sam prema Noi. Ona nema potrebe snimcima i slikama da dokazuje kakva je majka! - rekao je Luka.

- Odgovaralo ti je kad si je vodioza ruku, odgovaralo ti je da je snimiš - rekla je Aneli.

- Da li sam ja kupala svako veče ćerku i igrala se sa njom? - pitala je Aneli.

- Jesi, a da li sam ja branio Asminu da je viđa? - pitao je Luka.

- Jesi - rekla ej Aneli.

- Tu je razlika između mene i nje - rekao je Luka.

Autor: A.Anđić