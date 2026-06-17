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Alibabi pukao film! Pred svima brutalno izrešetao Maju surovom istinom, spreman da je ostavi: Zgazila si me kao nikog (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Želi što pre da je se reši!

U toku je emisija ''Radio-Amnezija'', voditelji Bora Santana i Filip Đukić su ugostili Maju Marinković i Asmina Durdžića.

- Asmine, što niste otišli sinoć na žurku? - upitao je Bora.

- Maju boli stomak, nešto se prehladila i nismo otišli. Nećemo otići do kraja na žurke, meni je isto da li bio u krevetu ili na žurki - rekao je Alibaba.

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- Nismo baš u najsjajnijem raspoloženju da bi se veselili. Na svu moju nervozu koju imam u sebi, ne znam da li bih uspela sebe da iskontrolišem u neke situacije - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ništa nama nije tenzično, nas više niko i ne dira. Maja i ja imamo problem zbog nas dvoje, budi jednom iskrena u životu Majo. Ništa nije u redu među nama poslednjih dana, izbegavam žurke jer je već u ponedeljak rekla da nećemo ići - rekao je Asmin.

- Asmine, rekao si da sve radiš da bi se ogadio Maji - rekao je Bora.

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- Meni ona nabija na nos da sam s njom u vezi zbog rijalitija, baš meni treba veza s njom i svađa. Ugasio sam svoje životne teme i ispao lažov u narodu zbog nje, a baš mi treba svađa s njom zbog rijalitija - rekao je Asmin.

- On mene provocira jako perfidno, vodi ti računa kako pričaš sa mnom. Ja mu više na uvredu neću ćutati, uzvraćam duplo - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ona je mene provocirala do 6 ujutru i kada sam počeo da je vređam, tad je stala s provokacije. Ona meni određuje kada ću ja da idem u wc, napravila je haos jer sam hteo u hotel da idem. Devojka konstantno traži sukob sa mnom, mislim da želi da me ogadi naciji - rekao je Asmin.

- On je provalio da sam ja bolesno ljubomorna i namerno me provocira - rekla je Maja.

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- Ma ti pričaj šta hoćeš, ja ove šlagere tvoje ne želim da slušam. Za Noru sam rekao da ću dati punomoćje i to je to - rekao je Asmin i napustio radio.

- Mi već danima imamo ovde neke priče i situacije. Ja nisam ta zbog koje je Asmin ostavio svoju malu porodicu, već Stanija. Toliko zla u jednoj osobi kao što je Stanija nisam videla - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Mene je blam i sramota, ovo neću više da trpim ni pet minuta. Napolju ne bih trpeo ni pola sata, a ovo više neću ni trpeti u rijalitiju. Više se neću pravdati i blamirati, mene se brat odrekao. Neću više da trpim ništa, imaš vremena da razmisliš. Ja nisam u dobrom odnosu sam sa sobom, sve sam zgazio što sam mogao da zgazim. Ja sam najgori - rekao je Alibaba.

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- On hoće da opere sebe za stvari koje je izgovarao, a sad kad sam se ogradila onda mu je ovakvo ponašanje - rekla je Maja.

- Evo ja sam sve najgore u životu, ali šta radite sa mnom? Nema veze ako se ne promeni. Ili budi normalna ili me pusti na miru, ne tražim od tebe ništa samo da budeš normalna i da me poštuješ kao muškarca. Ona me zgazila kao niko u životu, samo sam tražio da me poštuje kao muškarca - upitao je Alibaba.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ti sad pričaš šlagere, ljudi su slušali šta ti jutros pričaš - rekla je Maja.

- Ja ću da živim gde ja želim, možeš sa mnom, ali samo normalno - rekao je Alibaba.

Autor: N.P.

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