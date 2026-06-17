Ovakvog ga retko viđate: Filip sve više počeo da se otvara Aneli, priznao da i dalje ima emocije prema njoj! (VIDEO)

Postavio sve karte na sto!

Filip Đukić rešio je da se oslobodi i da popriča sa Aneli Ahmić o svojim osećanjima, kada joj je i priznao da još uvek ima emocije prema njoj, ali da nikada neće trčati za njom.

- Gde ćeš za Novu Godinu? - upitao je Filip.

- Negde gde je toplo. Ti ćeš ući ovde i sledeće sezone, malo si izj*bao sad, pa da nabiješ cifru - rekla je Aneli.

- Ti sad indirektno prebacuješ meni - rekao je Filip.

- Izj*bao si sve žene i iskoristio. Mrziš žene - rekla je Aneli.

- Kako? - smejao se Filip.

- Iskorišćavaš ih. One su sve želele s tobom vezu - rekla je Aneli.

- Ja sam odmah rekao da neću - rekao je Filip.

- Zašto si slagao da imaš emociju prema meni? - upitala je Aneli.

- Nisam. Imam i dalje, ali ko te j*be kad se k*rčiš. Ja se nisam k*rčio - rekao je Filip.

- Kakvu emociju? Opiši mi tu tvoju takozvanu emociju - rekla je Aneli.

- Smaraš me s tim. Po stoti put mi tražiš isto da ti pričam - rekao je Filip.

- Opiši mi, ali ne znaš. Ti si istripovao da imaš emociju, nisi bio zaljubljen - rekla je Aneli.

Autor: N.P.