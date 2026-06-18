Već sam se tuširao sa njom, pa si bila sa mnom nakon toga: Očajnički potezi Filipa Đukića, pokušava da ubedi Aneli da nije ništa strašno uradio sa Dušicom (VIDEO)

Neočekivano ponašanje!

Filip Đukić došao je u hotel kod Aneli Ahmić kako bi pokušao da joj se što više približi i opravda nakon vrele noći sa Dušicom Đokić.

- Već sam se tuširao sa njom i posle si bila sa mnom - rekao je Filip.

- Je l' treba svaki put da budem sa tobom nakon nje? Je l' tebi treba svaki put tuširanje sa njom? Sa koliko žena si bio nakon Ive? - pitala je Aneli.

- Neću ti nabrajati, sa četiri - rekao je Filip.

- Što ne uđete u vezu? - pitala je Aneli.

- Ja sam 2015. imao s*ks bez pokrivača, tako da mi je ovo ništa - rekao je Filip.

- Vas dvoje ste povezani veruj mi - rekla je Aneli.

Autor: A.Anđić