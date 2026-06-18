POTPISUJEM DA ĆE JE PRIMITI U USTANOVU: Vanja, Janjuš i Anđelo oformili pakt protiv Kačavende, ogovaraju je na sva usta! (VIDEO)

Au!
Dok su reklame bile u toku, Vanja Živić, Marko Janjšević Janjuš i Anđelo Ranković izogovarali su Milenu Kačavendu.
- Ja sam to u novembru video da je ona lajsna. U sedsmini nisam obraćao pažnju, mislio sam da ja mangup - rekao je Janjuš.
- Ja stvarno mislim da ona nije normalna - rekao je Janjuš.
- Nije normalna, ja ti potpisujem primiće je u ustanovu. žena je ozbiljan psiho - rekao je Anđelo.
- Sad sam provalio ali neću da pričam šta hoće da prebaci Dači - rekao je Janjuš.
- Kad može da ukrade pivo ispod kreveta što ne bi mogla da ukrade pare od fanova - rekao je Anđelo.
- Ukrala je i kremu za sunčanje - rekao je Terza.
- Traži joj se, ima krizu - rekla je Vanja.
- Deset puta sam držao predavanje - rekao je Janjuš.
Autor: Teodora Mladenović