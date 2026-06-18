AKTUELNO

Zadruga

POTPISUJEM DA ĆE JE PRIMITI U USTANOVU: Vanja, Janjuš i Anđelo oformili pakt protiv Kačavende, ogovaraju je na sva usta! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Au!

Dok su reklame bile u toku, Vanja Živić, Marko Janjšević Janjuš i Anđelo Ranković izogovarali su Milenu Kačavendu.

- Ja sam to u novembru video da je ona lajsna. U sedsmini nisam obraćao pažnju, mislio sam da ja mangup - rekao je Janjuš.

- Ja stvarno mislim da ona nije normalna - rekao je Janjuš.

- Nije normalna, ja ti potpisujem primiće je u ustanovu. žena je ozbiljan psiho - rekao je Anđelo.

Foto: TV Pink Printscreen

- Sad sam provalio ali neću da pričam šta hoće da prebaci Dači - rekao je Janjuš.

- Kad može da ukrade pivo ispod kreveta što ne bi mogla da ukrade pare od fanova - rekao je Anđelo.

- Ukrala je i kremu za sunčanje - rekao je Terza.

Foto: TV Pink Printscreen

- Traži joj se, ima krizu - rekla je Vanja.

- Deset puta sam držao predavanje - rekao je Janjuš.

Autor: Teodora Mladenović

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Marko Janjušević Janjuš

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Zadruga

Jedva dočekala: Vanja Živić razvezala jezik, pljuje Janjuša na sva usta! (VIDEO)

Zadruga

Nije divna čim se viđa sa oženjenim muškarcem: Anđelo dao svoj sud o navodnoj aferi Anite i Relje Popovića, zapušio usta Tamari za sva vremena (VIDEO)

Zadruga

HAOS KOJI SE NE SMIRUJE! Vanja i Janjuš udružili snage i urotili se protiv Kačavende: Žena je luda (VIDEO)

Zadruga

Neću da budem u mulju! Asmin ostaje u vezi sa Majom zbog Stanije i Aneli, iako ne može očima da je gleda, Janjuš ga izgrdio: Stanislav je... (VIDEO)

Zadruga

Matora k*ravela iz 'S*ks i grada' Samanta! Anđelo i Janjuš ujedinjeni protiv Kačavende, ne štede je! (VIDEO)

Zadruga

Bićeš pozvana na našu svadbu i rođenje našeg deteta: Vanja poziva Kačavendu na njeno i Janjuševo veselje, Dača izneo svoj sud! (VIDEO)