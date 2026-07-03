Brak je nešto što iskreno želim! Gastoz iznenadio objavom, mnogi od njega ovo nisu očekivali: Pogrešna osoba može da pretvori dom u bojno polje

Pronašao se u rečima ovog influensera!

Pobednik "Elite 9" Nenad Marinković Gastoz uvek privlači veliku pažnju svojim objavama na društvenim mrežama, a danas je iznenadio brojne pratioce kad je podelio jedan snimak.

Naime, na njegovom storiju isvanuo je snimak na kom muškarac govori o pravim životnim vrednostima, pronalasku žene za ceo život i ulasku u brak, a u njegovim rečima očigledno se pronšao i Gastoz, pa je odlučio da mu to bude objava.

- Imam 36 godina. Sam sam, dobro zarađujem i nemam decu. Kad god to kažem, ljudi odmah pomisle da ne želim da se oženim, ali istina je potpuno drugačija. Brak je nešto što iskreno želim. Želim da jednog dana izgradim najlepšu, najzdraviju porodicu koju mogu da zamislim. Želim suprugu koja će mi biti i životni partner i najbolji prijatelj, osobu sa kojom bih bez razmišljanja prošao kroz najteže trenutke, jer bih znao da će, bez obzira na sve, biti uz mene. Moji standardi jesu visoki, ali ne zato što tragam za savršenstvom, već zato što sam shvatio da najvažnija odluka koju čovek donese u životu nije izbor karijere niti grada u kojem će živeti. Najveća i najvažnija odluka jeste izbor osobe sa kojom će provesti ostatak svog života. Pogrešna osoba može da pretvori dom u bojno polje, dok prava osoba može da učini da čak i najteži period života postane podnošljiv, miran i vredan svakog izazova kroz koji zajedno prolazite. Zato bih mnogo radije sačekao nekoliko godina duže da pronađem pravu osobu, nego da provedem decenije žaleći što nisam imao dovoljno strpljenja. Na neke stvari u životu jednostavno ne vredi žuriti, a izbor osobe sa kojom ćeš graditi svoj život nalazi se na samom vrhu te liste.

Autor: Pink.rs