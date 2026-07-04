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Boriću se za njega do kraja: Sandra rešila da smuva Neria, Hana ubeđena da je Sita plaća! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Žestoko!

U toku emisije "Sa mesta splačina" došlo je do žestoke rasprave između Hane Duvnjak i Sandre Todić.

- Ja od samog poletka znam za nju i Anđela i ja ih pordržavam. Svi su u fazonu da neće veze, mada ovde ni ne treba nikome veza. Mislim da će oni napolju da budu u šemi ili vezi. Mislim da njoj treba ozbiljna veza i ja bih volela da oni budu u vezi - rekla je Sandra.

- On mene nije odjavio kad je ušla Stanija, vi niste primetili. Ja sam napravila grešku kad sam ga poslala u izolaciju. Videćemo da li će nešto biti napolju - rekla je Boginja.

- Šta ti Hana misliš o tome što se komentariše da je Sandra došla sa nekim zadatkom i sa nekom namerom? Naprasno do smrti brani Situ i Aneli, da li misliš da ima neke istine - pitala je Milena.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja mislim da je plaćena. Koliko te Sita platila? Prvi dan je skočila na mene i prvi utorak - rekla je Sandra.

- Meni se sviđa Nerio i boriću se za njega do kraja! Mene ne može niko da plati. Ja sam rekla da ću svoj klub i svoj salon sa Urošen da otvorim, a nigde nisam situ spominjala. Ovi ljudi su glupi. Mene ne može niko da nagovori ni na šta - rekla je Sandra.

- Želim da moja majak reaguje hitno na sve ovo.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: A.Anđić

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