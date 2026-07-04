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Šta si se okuražio ti, marš na mesto: Maji pala roletna, Alibabu brutalno isponižavala pred svima! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je sa Asminom Durdžićem o njegovom odnosu sa Majom Marinković.

- Kako komentarišeš to što Taki kaže da ste vi iz Cazina monstrumi koji žele smrt deci? - upitao je Darko.

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- Neću komentarisati. Na finalu ću mu reći apsolutno sve što imam, pa ćemo videti. Ja ću ga izignorisati, a ako on ne bude poštovao onda ću mu reći sve što imam - rekao je Alibaba.

Foto: TV Pink Printscreen

- Mnogi se pitaju gde je nesutrašivi Asmin koji se ne plaši ni Boga, a Maji se pravdaš kao neko kučence i za šta treba i za šta n treba? - upitao je Darko.

- Moja dužnost je da se njoj opravdam za najosnovnije stvari, a za nešto više ne. Ja imam toliko mogućnosti da se igram sa Majom, ali ja to ne radim i onda ona nema potrebe da ljubomoriše - rekao je Alibaba.

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- Šta si se okuražio ti ovde? Ajde na mesto - rekla je Maja.

- Vidiš da su iste Maja, Stanija i Aneli - rekao je Alibaba.

Foto: TV Pink Printscreen

- Šta si se okuražio ti? J*bem li ti ja - rekla je Maja.

- Ova žena je bolesna, samo nek me ostavi na miru. Ja bih voleo da dođe Filip Car da vidimo kako će ona reagovati, neka dođe da se pomire - rekao je Asmin.

Autor: N.P.

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