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Nora i ja smo žrtve Aneli Ahmić: Stanija naoštrenija nego ikad urnisala ljutu suparnicu, ona ostala nema! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Tenzija se ne smiruje!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je sa Stanijom Dobrojević o Aneli Ahmić.

- Da li posle svega ovog večeras vidiš da je Asmin progledao? - upitao je Darko.

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- Možda je i Maja progledala koja će da pokaže da joj je Taki svetinja i posle ovih reči neće opet opštiti sa Asminom - rekla je Stanija.

Foto: TV Pink Printscreen

- Na osnovu kojih stvari si shvatila da je Nora zapostavljena? - upitao je Darko.

- Nora i ja smo žrtve Aneli Ahmić već tri godine, štek mamice. Ona je ta koja koristi svoje dete i koja vređa svoje dete, kajem se što sam rekla za Noru ono i žao mi je. Aneli je sa Asminom bila isključivo zbog para, varao je sa šest devojaaka. Mogla je godinu dana ranije da se javi ovoj kući, ali je htela da se pere preko imena Stanije Dobrojević - rekla je Stanija.

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- Kakva je Aneli kao majka? - upitao je Darko.

- Kakva može biti kad ostavi svoje dete i koristi ga za rijaliti? Ja sam sa Asminom bila iz emocije, a ona samo zbog novca, to tvrdim - rekla je Stanija.

Foto: TV Pink Printscreen

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Autor: N.P.

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