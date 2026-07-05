Dok ne otrese sve, neće se smiriti: Uroš urnisao Đukića, pa Anelin štek proglasio debaklom! (VIDEO)

Ne štede nikoga!
Uroš Stanić i Tanja Stijelja Boginja razgovarali su o aktuelnim temama u Beloj kući kada su razvezali jezik i opleli po Aneli Ahmić.
- Koliko je Bora naporan - rekla je Boginja.
- Ćuti, ne pominji ga više. Sve ti je jasno - rekao je Uroš.
- Da - rekla je Boginja.
- Onaj snimak iz šteka je Anelin debakl - rekao je Uroš.
- Sve on zna šta radi - rekla je Boginja.
- Naravno, on samo nije otresao još Dušicu i nju i dok to ne uradi neće se smiriti. Mada, ovu je odveo u štek tako da pola posla je odradio - rekao je Uroš.
- Iz kreveta u štek - rekla je Boginja.
Autor: N.P.