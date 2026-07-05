Ne bih podnela da ga vidim sa drugom: Maja ogolila dušu o svom odnosu sa Alibabom, pa se dotakla Stanijinog karaktera (VIDEO)

Žestoko od samog starta!

U toku su intervjui sa Darkom Tanasijevićem, a u novi deo imanja ugostio je Maju Marinković.

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- Malo pre sam razmišljala, zapravo ceo dan, šta da kažem od sramote i blama šta sam priredila sebi, mojoj porodici i tuđoj. Gledam što više da ga ponizim. Unakazili smo se, ne postoje veća dva blama od nas. Ja ne mogu da trpim jer nisam kamen koji guta sve te stvari. malo, malo kako se posvađamo on spomene porodicu. Neću se izvinjavati, jer koliko puta. Sve to pada u vodu jer mi pljunemo, pa ližemo. Ono što sam rekla, rekla sam da ga što više povredim. Ja svog oca najviše na svetu volim - rekla je Maja.

- Mnogi se pitaju da li imate gram ponosa, dostojanstva, nečega što ti neko povredi i umanji? - pitao je Darko.

- Kada bih ti rekla da imamo to bi bilo smešno. Na delima nismo pokazali da nismo par koji je lojalan, ništa lepo. Mi smo sebe unakazili. Oboje smo krivi. Ništa on bolji od mene nije. Ja bez njega ne b ih mogla ovde da izdržim. Ja sam jako loše, nemam snage ni za šta, ne mogu ništa da podnesem. Sve što je on izgovorio mene to boli. Van tih svih svađa on mene drži kao malo vode na dlanu. Problem je i u meni. Mene ta bolesna ljubomora ubi. Mi nemamo konkretne probleme ui vezi, prevare i tako to, nego uvrede. Ja ne bih mogla psihički da podnesem da ga vidim sa drugom. Zamisli koliko su njih dve kvarne i dolaziš kod Stanije i sedaš preko puta njega. Rekao mi je da je Stanija stajala kod Anitinog kreveta i rekla je kao ''jao njegove fore''. On je sinoć mogao meni da uradi šta god je hteo. Da je hteo da mi tera inat mogao je. Ona je neko ko bi se na keca pomirila sa njim. Moja adresa nije Stanija nego Asmin. - rekla je Maja.

- Kakva saznanja imaš o nasilju porodice Durdžić? - pitao je Darko.

- Nemam. sve sam to pričala da bih ga što više povredila. - rekla je Maja.

- Koliko puta ti je Asmin pričao da mu je sestra Minka ku*va? - pitao je Darko.

- Ni to nije istina. Nisam birala sredstva ne bi li shvatio kroz šta sam prošla - rekla je Maja.

- Ima li nade da ćete imati skladnu vezu? - pitao je Darko.

- Ne. Svako izvini je presmešno u ovoj situaciji. Ja čekam da se završi ovo i da sednem da popričam sa svojim ocem. Znam da je on besan kao ris. Dozvolila sam neke stvari koje napolju ne bih dozvolila. Nema opravdanja za ovo što je izgovoreno. - rekla je Maja.

Autor: Teodora Mladenović