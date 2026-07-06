Nemam osećaj da sam otac: Terza se dotakao svog očinstva, pa opleo po Majinom i Asminovom odnosu, otkrio da je Alibabi Filip Car trn u oku! (VIDEO)

Jedno pitanje je promenilo tok večeri!

U toku su intervjui sa Darkom Tanasijevićem, a naredni sagovornik kog je ugostio u Šiša bar je Borislav Terzić Terza.

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- Šta se dešava sa tobom i Sofijom? - glasilo je pitanje.

- Ja sam rekao da zavisi od stvari šta ću ja sve napolju videti. Kad je došla sad ova situacija u vezi sa Asminom, ti ako si u nekom odnosu sa mnom, nije mi se svidelo. Ja znam da ona to sve namerno rai da bi mju se osvetila. Ima ona to negde. Ja u kazinu ti nazdravljaš sa njim, šta sam ja tu? Meni je lepo da provodim vreme sa njom. Znaš koje su šanse da mi budemo zajedno napolju, male. - rekao je Terza.

- Koliko ona razmišlja o tebi u tom smislu? - pitao je Darko.

- ja stavrno nisam video da Asmin u neku devojku gleda, baci nekad pogled u Staniju. Ja nisam video ka Sofiji poglede. Da ona meni kaže da je gleda Asmin, ja bih otišao kod njega. Šta ja nju da branim i skačem, a ona pravi problem. Zbog čega da se svađam sa ljudima, zbog nejne igrarije. - rekao je Terza.

- U utorak ste se svađali i rekla je da izlazi slobodna i da za 10 dana biće zauzeta - pitao je Darko.

- To je ona pričala. Ja nemam osećaj da sam otac. Stećiću utisak kad budem provodio vreme sa njom. Svestan sam da imam dete ali ta roditeljska ljubav.. Moram da iskoristim ovo leto da budem što više sa njom. Meni je porodica bitnija od svega - rekao je Terza.

- Šta je Asmin pokazao pomirenjem sa Majom? - pitao je Darko.

- Očekivali smo pomirenej. Oni idu iz krajnost u krajnost. Vređali su najstrašnije porodice. Pip*šali su se po svojim porodicama, po sebi. Ko će da te poštuje posle ovoga? Maja je svest izgubila da se Takiju svi smeju. Po meni je veći blam Maja. Ona treba da postane majka, da osnuje porodicu. - rekao je Terza.

- Koliko Asmina boli Đukić, da li je svario s*ks? - pitao je Darko.

- Svaki mu je dečko trn u oku. Filip Car mu je trn u oku i njega ne može organski da podnese - rekao je Terza.

Autor: Teodora Mladenović