Taki, da li je i ovo DEO NAŠEG DOGOVORA?! Stanija bez dlake na jeziku, obratila se Majinom ocu! (VIDEO)

Žestoko!

Robot Toša porazgovarao je sa Stanijom Dobrojević o svim dešavanjima iz Bele kuće, a naročito o Asminu Durdžiću.

- Oni su najstrašnije izvređali porodice, mislila sam da je to to, ali su se pomirili, tako da su pokazali ko su i šta su. Ja sam rekla da ću pustiti da svako pokaže svoje lice, a oni su za par sati imali s*ks i pomirili se. Volela bih da se sve desi dok smo ovde. On mi je napravio sačekušu, celu noć me je gledao, tražio mi je pogled, ja sam izbegavala, kad je Sofija sela, pobegao je. Napravio mi je sačekušu, naslonio se i pušio, imala sam prvi put susret licem u lice, blagi šok i strah. Od straha sam se i nasmejala. Anita je dobacila da prespavam u Odabranima. On je spominjao film 365 dana, ja se ložim na tog lika iz filma, ali sam rekla da sam te boginja preležala. Maja mi je rekla da joj je Asmin rekao da sam mu se nasmejala, da bih se pomirila sa njim i da bih prešla preko svega. Da se nisu pomirili, on bi sve izdemantovao, oprao bi me za života, rekao bi sve šta su njih dve uradile - rekla je Stanija.

- On je rekao da su mu ove dve vređale porodicu, a Stanija nije - rekao je Dača.

- Sve što bi rekao bilo bi meni u korist, crni sto bi rekao sve. Ali nisam se ni naspavala, rekli su mi da je pao brutalan s*sk. Ja samo da pitam Takija je l' i to deo dogovora koji imamo Asmin i ja, da Maja ima s*ks sa njim - rekla je Stanija.

Autor: R.L.