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Niskobudžetna devojka, nikad neće ostaviti Bebicu! Ivan Marinković UBACIO U PETU, pa kao nikad isponižavao Teodoru! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Bez ustezanja.

Ivan Marinković je nastavio da deli budžete, a sledeći mali budžet on je dao Teodori Delić.

- Niskobudžetna devojka koja je postala preko noći popularna jer se išarala, uradila nos i lice. Nula si komentator, ispod proseka rijaliti učesnik. Samo ovaj čovek može to da podnese i da izdrži - rekao je Ivan.

- Kaže Ivan koji je poznat samo po Goci Tržan - rekla je Teodora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Vi ste po meni dva idiota, nikad nećeš da ostaviš Bebicu, jer ne bi umela da funkcionišeš bez njega jer si nesposobna - rekao je Marinković.

- Idemo dalje, Viktor, on je meni jako drag dečko, delovao je previše arogantan, imaš neku seljačku demagogiju. Jedino mi se ne dopada tvoje ponašanje prema Mini - rekao je Ivan.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: R.L.

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