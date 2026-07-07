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Nisu ostali imuni jedno na drugo: Luka i Anita do detalja opisuju Stanijin i Alibabin susret, popadale maske! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Do usijanja!

U toku je emisija ''Pretres nedelje'' sa Milanom Miloševićem, a on je podigao Luku Vujovića.

- Kako si ti uopšte to video? - pitao je Milan.

- Stanija se spakovala i otišla u izolaciju. Asmin je tu nož bio stava da se nikada neće pomiriti sa Majom. Nisu ostali ni on ni Stanija imuni. ja sam hteo da idem ispred na cigaru, Anita je sedla na krevetu i rekla ''au kakva scena''. Vidim Staniju kako se smeje i izlazim i govorim ''je l' realno''. - ispričao je Luka.

- Dokazao sam da Stanija Dobrojević nije imuna na mene. Ovo je kazna i da je pecnem - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ne mislim da radi to u inat Takiju i sa Majom ostaje u odnosu jer ne želi scene. - rekao je Luka.

- Luka je l' se smejao u krevetu? - pitala je Maja.

- Jeste, ali ona nije bila tu tada - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sam počela da pričam Maji, ali mi je Luka zabranio jer se ne mešamo. Kako sam ja Luku gledala, vidim scenu kako Asmin puši i kako se smeju. Stanija ulazi i nastavlja da se smeje, a Asmin nastavlja da puši i smeje se kao da mu je bilo drago. Njih dvojica se sakrili i smeju se kao ludi. Asmin leže u krevet i smeje se. Asmin me je pitao da li je mogao da priča sa njom. Taj susret je bio neočekivan. Stanija i ja smo se isto tako dan pre sudarile ali se nismo smejale - rekla je Anita.

- Ti si se prvi meni nasmejao u lice. Anita priča istinu - rekla je Stanija.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: Teodora Mladenović

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