OBEZBEĐENJE U PRIPRAVNOSTI: Maja i Asmin zarežali jedno na drugo, ona mu postavila ultimatum koji se njemu evidentno nije dopao! (VIDEO)

Haos!
Dok su reklame u toku, Asmin Durdžić i Borislav Terzić Terza komentarisali su Alibabinu vezu sa Majom Marinković, sve dok se ona nije umešala i nastao potpuni haos.
- Terao sam posle inat. Nisam hteo nikako da se mirim sa njom. Drži se Ivana Majo, mene se otkači - rekao je Asmin.
- Što nisi pričao? Meni si rekao da je situacija bila drugačija - rekla je Maja.
- Neka puste klip. Slao sam Hanu kod tebe - rekao je Asmin.
- Ti znaš da ću ja tebi za ovo vratiti - rekla je Maja.
- Ili me poštuj ili me ostavljaj - rekao je Asmin.
- Ja tebi sve opraštam - rekla je Maja.
- Ja sam svoju porodicu pop*šao. Idi tamo kod Ivana. - rekao je Asmin.
- Neću moći da spavam zbog ovoga, baš sam se potresla. Žmarci trenutno proizilaze kroz mene - rekla je Maja.
- Nemoj da hodaš i plačeš za mnom. Ovo ti je zadnja opomena. - rekao je Amin.
- Sad sam ja kriva? Što si se smejao? - nastavila je Maja.
- Bilo mi je smešno. Drugi put ti suze neće pomoći - rekao je Asmin.
- Ja sutra idem na žurku, a ti ćeš spavati - rekla je Maja.
- A ja idem večeras u izolaciju - rekao je Asmin.
- Ja ću ti dokazati da nećeš. Ja sam ti i mama i tata - rekla je Maja.
- Sad više nismo zajedno. Ćao. Nemoj da me uhodiš. Vidim da nisi normalna. - rekao je Asmin.
Autor: Teodora Mladenović