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OBEZBEĐENJE U PRIPRAVNOSTI: Maja i Asmin zarežali jedno na drugo, ona mu postavila ultimatum koji se njemu evidentno nije dopao! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos!

Dok su reklame u toku, Asmin Durdžić i Borislav Terzić Terza komentarisali su Alibabinu vezu sa Majom Marinković, sve dok se ona nije umešala i nastao potpuni haos.

- Terao sam posle inat. Nisam hteo nikako da se mirim sa njom. Drži se Ivana Majo, mene se otkači - rekao je Asmin.

- Što nisi pričao? Meni si rekao da je situacija bila drugačija - rekla je Maja.

- Neka puste klip. Slao sam Hanu kod tebe - rekao je Asmin.

- Ti znaš da ću ja tebi za ovo vratiti - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ili me poštuj ili me ostavljaj - rekao je Asmin.

- Ja tebi sve opraštam - rekla je Maja.

- Ja sam svoju porodicu pop*šao. Idi tamo kod Ivana. - rekao je Asmin.

- Neću moći da spavam zbog ovoga, baš sam se potresla. Žmarci trenutno proizilaze kroz mene - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nemoj da hodaš i plačeš za mnom. Ovo ti je zadnja opomena. - rekao je Amin.

- Sad sam ja kriva? Što si se smejao? - nastavila je Maja.

- Bilo mi je smešno. Drugi put ti suze neće pomoći - rekao je Asmin.

- Ja sutra idem na žurku, a ti ćeš spavati - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- A ja idem večeras u izolaciju - rekao je Asmin.

- Ja ću ti dokazati da nećeš. Ja sam ti i mama i tata - rekla je Maja.

- Sad više nismo zajedno. Ćao. Nemoj da me uhodiš. Vidim da nisi normalna. - rekao je Asmin.

Autor: Teodora Mladenović

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