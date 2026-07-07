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Nema pravo da mi prebacuje, ima i on prošlost: Maja šokirana Asminovom idejom da je ostavi zbog intimnih odnosa sa Đukićem (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Au!

U toku je "Igra istine". Nenad Macanović postavio je prvo pitanje Maji Marinković.

- Pre neki dan je Asmin rekao da ako postoji tvoj klip sa Filipom da neće ostati u vezi, šta onda tebe drži da ostaneš u vezi? - pitao je Bebica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kad je iskomentarisao to je prva stvar koju sam mu zamerila, a drugo je kad je spomenuo Cara kako bi voleo da dođe na superfinalnu žurku. Ja smatram da je on sve to znao, pa je ušao i vezu i nema pravo da mi prebacuje bilo šta. Svi mi imamo svoju prošlost kao što je ima i on, možda i meni ne bude prijatno kad vidim njegove klipove. ja njega stvarno volim, ali odnos nije dobar, nego je boleština - rekla je Maja.

Autor: A.Anđić

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