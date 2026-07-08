Napravi mi sina! Kristijan ISTRESAO TORBICU PUNU NOVCA pred Slađom Poršelinom, on poručio: Idemo u Hilton DA TE ISPEGLAM! (VIDEO)

Ovo niko nije očekivao.

Kristijan Golubović komentarisao je u emisiji "Pitao bih za druga" na Red televiziji svoju dugogodišnju poznanicu Staniju Dobrojević. Ovom prilikom on je gostovao sa Slađom Poršelinom, koja je bila vidno raspoložena u njegovom društvu.

- Ona priziva po potrebi. Pozdravio bih kardiologiju na Zvezdari, prelepe dame, posebno jednu Aleksandru. Stanija, reper starletama, nešto prvo, jedinstveno u to vreme, poremetila je standarde, svi su jurile za njom, a sve su je pristigle. Slađa je lepša od Stanije, ona ima seosku lepotu, a druge su urbanije. Ja sam se godinama prešaltao na crnke, jer me Kristina na to navikla, na tu debleu latinku da je d*pe kao Avala. Staniju sam uvek hvalio zbog pedantnosti, discipline, u tom njenom tapkanju, majka domaćica, brat uredan, pametan, akademski građanin, ja nemam loše iskustva sa njom sem tog sitnog koristoljublja. Ona je svima dala domaćki zadatak, retko koja ga je prestigla, ali je sad Stanija baba devojka. Ja donekle branim Maju. Kažu da je sutlijašica, a za Asmina kažu da mu je mali - rekao je Kristijan.

- Da li je Stanija nadmudrila Asmina - pitao je Joca novinar.

- Ona je izvukla najbolje iz Asmina, ali je poklekao, kad je ušla Aneli i ova, on se izgubio. On je svojom muškošću opčinio sve tri, buckast, malo tetovažice, petlja, ima žvaku, ne da na svoje ribe, sećam se kad je jurio Lepog Miću po Knez Mihajlovoj, pokazao je muškost i da brani ženu sa kojom je u vezi - naveo je Golubović.

- Šta kažeš za onaj pogled u Odabranima - pitao je Joca novinar.

- Između njih postoji emicija, biće još jedno tajno ili javno pomirenje između njih. Stanija i ja smo bili na krv i nož. Njen deda sa zarđalom kuburom došao da me ubije ispred suda. Pustite me 15 dana sa Stanijom da vidite kakva će da bude - rekao je Kristijan.

Joca ga je upitao da pokaže šta nosi u džepovima.

- Evo kićanović - rekao je Kristijan i dodao:

- Meni je tata rekao sine bez noža i bez para nemoj nigde da ideš. Idemo u Hilton večeras da je ispeglam vidiš kako joj se haljina izgužvala - rekao je Kristijan Slađi.

- On je toliko zanimljiv, i bez para, napravi mi sina pod svetlima kazina - rekla je Slađa.

Autor: R.L.