Mi smo se pomirili samo zbog rijalitija: Asmin našao krivca za njegovu i Majinu vezu, pa joj poručio da izgleda kao ludača koja je pobegla iz ludnice! (VIDEO)

Au!

Maja Marinković i Asmin Durdžić nastavili su svoju mini dramu.

- Skidaj pidžamu. Obuci drugu. Ta pidžama je zlo. Mi smo se pomirili samo zbog rijalitija. - rekao je Asmin.

- To možda ti - rekla je Maja.

- Ti, ja ne. Ja sam ovde bio toliko morbidan. - rekao je Asmin.

- Donesi mi da jedem nešto. Gladna sam. Hoću da jedem. Ti si se najeo. Vidi koliki ti je stomak. - rekla je Maja.

- Ja sam bio ovde toliko morbidan, ali me niko nije unakazio kao ti - rekao je Asmin.

- Ti si mene - rekla je Maja.

- Ja sam se prosuo kao niko u životu zbog tebe. Ja sam se prosuo kao nijedan muškarac na svetu. U nedelju je bio moj najveći blam kad sam se pomirio sa tobom - rekao je Asmin.

- A kad si se smejao to ti nije bio blam - rekla je Maja.

- Da nisam video tvoje suze, nikad se ne bi pomirili. Nikad ne bih prišao prvi - rekao je Asmin.

- tebi da je bilo toliko smešno ti se ne bi smejao - rekla je Maja.

- Ti opet pi*aš po meni - rekao je Asmin.

- Ne, to je realno - dodala je Maja.

- Ja sam hteo tebi da se osvetim najstrašnije za sve ono što si rekla. Ja znam da si se ti sa mnom pomirila samo zbog rijalitija. Ja da sam hteo tebe da ponižavam, ja bih to uradio u nedelju popodne. Znaš kad sam se ja pokajao što sam se nasmejao? Kad mi je Hana prvi put prišla. Ti ne znaš osećaj za decu. Deca su morbidnija od nas odraslih. maal sada ima 18 godina, a druga 12 godina. Nemam pojma koliko mala ima godina. Ponizio sam svog brata, sestru, mamu, tatu... Mene ne zanima nikakva rasprava. Živim svoj život. Ti si ponovo dokazala da si zgazila sve zbog rijalitija. A ja mogu da okrenem palačinlku da bude na moje. Ti sve radiš zbog rijalitija. Ja samo pratim i ćutim ali sam ko tempirana bomba. - rekao je Asmin.

- Spremi mi da jedem - rekla je Maja.

- Znaš kad ću ti dati da jedeš? Kad skineš tu ludačku pidžamu sa sebe. Odakle ti ideja da nosiš pidžamu sa lubenicama? Svaki naš blam klip, u čemu si bila obučena? Koju frizuru si imala? Izgledaš kao ludača koja je pobegla iz ludnice.- rekao je Asmin.

Autor: Teodora Mladenović