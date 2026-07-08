Jedna zamerka pokvarila romantičnu atmosferu: Teodora očitala lekciju Bebici usred žurke! (VIDEO)

Drama!

Žurka na imanju bila je u punom jeku, a među učesnicima koji su veče provodili zajedno našli su se Teodora Delić i Nenad Macanović Bebica. Njih dvoje nisu se odvajali, razgovarali su i pratili dobru atmosferu, ali je u jednom trenutku Teodora odlučila da mu otvoreno kaže šta joj smeta.

Kako je to izgledalo pogledajte OVDE.

Naime, primetila je da Bebica gotovo uopšte ne igra uz muziku, pa mu je zamerila da nema osećaj za ritam i da bi trebalo malo više da se opusti.

Bebica je njene komentare saslušao bez ljutnje, dok je Teodora nastavila da ga zadirkuje i ubeđuje da se prepusti muzici i atmosferi.

Autor: Teodora Mladenović