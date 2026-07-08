AKTUELNO

Zadruga

Jedna zamerka pokvarila romantičnu atmosferu: Teodora očitala lekciju Bebici usred žurke! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Drama!

Žurka na imanju bila je u punom jeku, a među učesnicima koji su veče provodili zajedno našli su se Teodora Delić i Nenad Macanović Bebica. Njih dvoje nisu se odvajali, razgovarali su i pratili dobru atmosferu, ali je u jednom trenutku Teodora odlučila da mu otvoreno kaže šta joj smeta.

Kako je to izgledalo pogledajte OVDE.

Foto: TV Pink Printscreen

Naime, primetila je da Bebica gotovo uopšte ne igra uz muziku, pa mu je zamerila da nema osećaj za ritam i da bi trebalo malo više da se opusti.

Foto: TV Pink Printscreen

Bebica je njene komentare saslušao bez ljutnje, dok je Teodora nastavila da ga zadirkuje i ubeđuje da se prepusti muzici i atmosferi.

Autor: Teodora Mladenović

#ELITA

#Elita uživo

#Nenad Macanović Bebica

#Pink

#Pink TV

#Teodora Delić

#elita vesti

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Domaći

KARAMBOL: Teodora priznala Bebici da se ljubila sa Filipom, on krenuo da divlja! (VIDEO)

Zadruga

Od modrica nećeš moći da se opereš: Teodora očitala lekciju Bebici, on ponovo dokazao zašto je Bog manipulacije! (VIDEO)

Zadruga

Ima li kraju poniženjima Asmina Durdžića? Maja udarila nove zabrane, za vreme žurke ne sme da kroči u kazino! (VIDEO)

Zadruga

Maca joj pojela jezik: Dragana nakon svih uvreda pokušala da spusti loptu sa Stefani, Matora joj očitala lekciju (VIDEO)

Zadruga

Filip je najpokvareniji: Ivan brutalno raskrinkao Đukića! Teodora čeka njegov potez, Bebici se sprema šut-karta! (VIDEO)

Zadruga

ODRŽALA MU LEKCIJU! Maja Asminu drži bukvicu kako muškarac treba da se ponaša: Ko je vas naučio da vi muškarci vređate žene? (VIDEO)