OČITALA MU BUKVICU! Aneli zbog Borinih šala napala Đukića i napravila mu dramu: Boli me to što priča! (VIDEO)

Drama!

Dok je žurka bila u punom jeku, Aneli Ahmić i Filip Đukić izdvojili su se kako bi porazgovarali, a tema njihovog razgovora ubrzo su postale Borine šale koje su se Aneli nimalo nisu dopale.

- Boli me to što Bora priča - rekla je Aneli.

- Uvek se za*ebava. ne pravi iz ničega problem. Je l' ti kapiraš za*ebanciju? - rekao je Filip.

- Ne mogu da verujem da je Bora tako nešto rekao - rekla je Aneli.

- Čovek se za*ebava i Janjuš se zaj*bava - rekao je Filip.

- Nisam ti spomenula Janjuša, nego za Boru - rekla je Aneli.

- Ja ti kažem da se ljudi za*ebavaju - rekao je Filip.

- Ko ti je šta rekao? - nastavila je Aneli.

- Sad si mi prebacila bez razloga za Boru. Možeš da ukapiraš šta je za*ebancija. Molim te - rekao je Filip.

Autor: Teodora Mladenović