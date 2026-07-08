AKTUELNO

Zadruga

OČITALA MU BUKVICU! Aneli zbog Borinih šala napala Đukića i napravila mu dramu: Boli me to što priča! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Drama!

Dok je žurka bila u punom jeku, Aneli Ahmić i Filip Đukić izdvojili su se kako bi porazgovarali, a tema njihovog razgovora ubrzo su postale Borine šale koje su se Aneli nimalo nisu dopale.

- Boli me to što Bora priča - rekla je Aneli.

- Uvek se za*ebava. ne pravi iz ničega problem. Je l' ti kapiraš za*ebanciju? - rekao je Filip.

- Ne mogu da verujem da je Bora tako nešto rekao - rekla je Aneli.

- Čovek se za*ebava i Janjuš se zaj*bava - rekao je Filip.

- Nisam ti spomenula Janjuša, nego za Boru - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja ti kažem da se ljudi za*ebavaju - rekao je Filip.

- Ko ti je šta rekao? - nastavila je Aneli.

- Sad si mi prebacila bez razloga za Boru. Možeš da ukapiraš šta je za*ebancija. Molim te - rekao je Filip.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: Teodora Mladenović

#ANELI AHMIĆ

#ELITA

#Elita uživo

#Filip Đukić

#Pink

#Pink TV

#elita vesti

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Zadruga

ANELI ODUVALA JANJUŠA ZBOG MAJE: Napravila mu ljubomornu scenu, nastao HAOS! (VIDEO)

Zadruga

Muva se sa Anđelom, a gori od ljubomore zbog Filipa: Boginja ponovo zbog Đukića urniše devojke, žestoko napala Dušicu! (VIDEO)

Zadruga

DOŽIVEO NOVO POMRAČENJE: Viktor kipti jer mu je Mina napravila novi roler koster, Luka i Mića ga teše: Problem je što ne možeš da se odvojiš od nje! (

Zadruga

ODRŽALA MU LEKCIJU! Maja Asminu drži bukvicu kako muškarac treba da se ponaša: Ko je vas naučio da vi muškarci vređate žene? (VIDEO)

Domaći

Andrija Bajić zbog srčanih problema na intenzivnoj nezi, a njegova 41 godinu mlađa supruga Mala Cana proživljava agoniju: Nije prvi put da me je njego

Zadruga

Pukla od ljubomore: Aneli napala Anđela zbog Stanije, on je odjavio za sva vremena! (VIDEO)