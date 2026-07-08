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Ne popušta! Aneli i dalje tera Đukića od sebe, on progovorio: Video sam ja sve večeras (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

Aneli Ahmić nastavila je da tera Filipa Đukića od sebe, a on je sve vreme pokušavao da je odobrovolji.

- Ke*aš brate, evo majke mi ke*aš, a ja sam video sve večeras, pustiću - rekao je Filip.

- Kada si video i šta?! Budalno jedna, celu noć sam s tobom provela - rekla je Aneli.

- Ništa bre - rekao je on.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ajde onda odj*bi od mene. Malo pre si rekao: "jedva čekam da gledamo Netfliks", kome glumiš ti?! Šta da bre?! M*š kod Dušice, hajde m*š - rekla je Aneli.

- Alo koja Dušica?! Koja Dušica?! Ajde ne se*i - rekao je Filip.

- Je l' si hteo da odem sa žurke, je l' si to hteo?! Sram te bilo! Hajde kaži šta si video, nisi ništa video, lažeš kao pas vadiš se iz situacije - rekla je Aneli.

- Sram te bilo, je*ala si mi mater - rekao je Đukić.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: Nikola Žugić

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