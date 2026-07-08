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Sve je bliži totali krah Matore i Dragane: Nakon Elite spremne da odsviraju kraj, Tomićeva od očaja traži utehu u alkoholu! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Dragana otvorila sve karte!

U toku je radio-emisija "Amnezija" koju vode i uređuju Filip Đukić i Bora Santana. Oni su ugostili Draganu Stojančević i Tanju Boginju.

- Znamo da joj se desio nesrećni slučaj i da se kaje jer je mogla da provodi više vremena sa mamom. Ona ne bi dozvolila da moji ne pričaju sa mnom i da bude sa mnom u vezi, a da zna da ja patim za porodicom. Ona je iskrena i ništa ne krije, a ja sam ta koja bi da zadrži nešto za sebe. Bliži se kraj i misli da ćemo da se rastanemo. Moj osećaj je kao i prošle godine, borila sam se za nju i ostale smo zajedno, tako mi je i ove godine. Sve što se dešava bih da zadržim za sebe, a kad izađem da pričam sa svojom porodicom. Odluke ćemo tad da donosimo. Ona je spremna na to da se pomiri sa tim da se volimo, ali neće da dozvoli da ne pričam sa ocem. To je veličina čoveka i baš tako pokazuje ljubav prema meni - govorila je Dragana.

- Ja nikad ne bih mogao da budem 100% srećan kad moja porodica ne bi podržavala devojku sa kojom sam - dodao je Đukić.

- Ona tako pokazuje ljubav prema meni jer vidi da nisam 100% srećna i da imam trenutke kad sam tužna. Mi svaki trenutak koristimo da smo zajedno. Utorak nas malo poremeti, pa neko završi u krevetu. Nama je sutra 16 meseci kako smo zajedno - nastavila je Dragana.

Foto: TV Pink Printscreen

- Da li se slažeš da Matora poslednje dve žurke traži utehu u piću? - pitao je Santana.

- Ona trenira mnogo, ne jede dovoljno, ne spava. Ona je mene slagala sinoć da je jela pre žurke, pa ju je uhvatilo. Ja imam osećam da je tužna i da traži utehu. Ona je odrasla, drugačija je i mi nemamo turbulentan odnos. Nakon svih uvreda ovde mislim da imamo normalan i lep odnos. Meni je žao kad kažu da nema emocija, ima nego se ponašamo kao zrele osobe - rekla je Dragana.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: A. Nikolić

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