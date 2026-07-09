Idi se igraj sa svojim detetom, a ne sa mnom: Sofija ponovo udarila Terzi na očinstvo i izvređala ga, pa dobila žestoku povratnu! (VIDEO)

Emisija "Pitanja gledalaca" donosi odgovore na najintrigantnija pitanja, razotkriva skrivene odnose među takmičarima i otvara teme koje su obeležile prethodne dane u Beloj kući.

Voditeljka Maša Mihailović naredno pitanje pročitala je naredno pitanje za Filipa Đukića

- Nešto si bio nervozan ovih dana, pušio si cigaru za cigarom i bio si sam. Da li je to zbog štek mame? - glasilo je pitanje.

- Jeste to zbog Aneli bilo jer nismo pričali, smorio sam se iskreno - rekao je Filip.

- Sofija šta imaš da kažeš na to što Dane kaže da sa Terzom imaš s*ks, a nije te ni priznao za devojku? - glasilo je pitanje.

- Možda je pokojni verenik, nek uživa samo. On je pretplaćen da prati mene, baš je bio taj koji podržava mene kao devojku koja se nije muvala s drugim momcima - rekla je Sofija.

- Dane je sve lepo rekao, nema s kim se nije muvala ovde ove godine. Sinoć sam razmišljao o njoj i Alibabi, shvatio sam da ona njega vređa samo jer je fan Stanije Dobrojević - rekao je Terza.

- Ovo je p*čka jedna muška raspala, on namerava da prebiju njegovi drugari Bebicu, a da se ne zna da je to on uradio - rekla je Sofija.

- Hoćeš da pričam sad? Hoćeš da kažem da te uništim - rekao je Terza.

- Reci p*čko, reci. Ti si došao da se igraš sa mnom, pa bolje se igraj sa svojim detetom. Kad se budeš poigrao sa svojim detetom, onda se igraj sa ženama - rekla je Sofija.

- Vređao sam ti majku, a j*bao sam te kao kobilu - rekao je Terza.

- Objasnila sam ti da mogu da te rastavim od trudne verenice, da mogu da se pomirim s tobom nakon što ti izvređam celu porodicu i sada ti preporučujem da odeš da se igraš s detetom - rekla je Sofija.

- Dr*ljo jedna mala, vređao sam ti mamu k*rvetinu i onda te k*rao kao k*rvetinu. Evo i tebi je kila izrasla dole kao i Danetu - rekao je Terza.

- Ja pozdravljam sve roditelje širom sveta koji se igraju sa svojom decom. Ja te pljujem jer mi više ne trebaš, kad si mi trebao da urličeš i da me braniš onda sam bila s tobom, kad su mi trebale dve kafe dnevno i ceđene pomorandže. Idi p*ši k*rac - rekla je Sofija.

- Jedino si ti p*šila ovde k*rac - rekao je Terza.

- Tebi se ne bih sigurno nikad sagla seljačino jedna - rekla je Sofija.

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Autor: N.P.