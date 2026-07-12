Stanija svojim rečima postavila Asmina i Maju na svoje mesto, oni promenili sve boje!

U toku je emisija ''Izbacivanje'', a takmičari večeras biraju između Asmina Durdžića i Sofije Janićijević, a voditeljka Ivana Šopić je dala reč Staniji Dobrojević:

- Ovaj čovek je dno dan, to je čovek koji je postao pas, devojka mu je donosila koficu za vodu, eto tako. Moram da kažem da ja više ne postojim, on mene ne zanima, a ni njegove sačekuše sa osmesima. Iskreno ja nisam očekivala da ću ovo doživeti kada sam ušla, ali eto doživela sam. On je mene izdegradirao ali kada je video da to ne deleuje, udario je na porodicu i na mog pokojnog oca, on je za mene vazduh i to to. On je bio vrlo svestan šta sam mu ja rekla, da ako uđe kao moj dečko da pazi šta radi, ali eto pokazao je svoje lice, a Maji je bilo zanimljivo dok je meni bilo zanimljivo, ali mislim da sada misli da njega Maja ne voli toliko. Moram da pomenem auto, koji je on meni kupio, ja sam se tog auta rešila, kontaktirala sam ljude da ga uzmu, i rešila sam se auta, otišlo je tih njegovih 50 hiljada u... Upsi, rešiću se i prstena, nije ni prvi ni poslednji. On je meni izrekao najmonstruoznije stvari, a moja majka ostaje dama, a moj brat častan dečko koji je veterinar, i koji ima divnu devojku, a on se usudio da ih pominje, da ne pominjem mog oca, koji je nastradao kao heroj koji je umro za svoju porodicu i svoju zemlju, a moja najveća pobeda je da sam izašla iz ovoga kao gospođa, to je moja pobeda jer se vraćam kući podignute glave. Taj čovek je prodao svoju porodicu, svoju majku, a dožveio je da mu sadašnja devojka kaže ono za njegovog brata i sestru, ja ne znam kako je Sudu, kada to vidi i čuje, ali to je njegova slika i prilika, ja ne osećam prema njemu ništa više, šta više malo ga žalim. Čoveče ti si se unakazio zbog ove bludnice, imao si priliku da zaradiš, ali eto pokazao si se "najbolje" u svakom momentu. Ja bih mu oprostila i druge žene, nek ide svojim putem, ali uvrede ne preštam, izdao me je tu kao čoveka, a ovo što sam sve doživela sa doleskom ovde, nikada. Hvala ti što si mi bio prijatelj tri godine, ali to je to velika si sramota, prijatno zbogom i doviđenja, a on je u vezi sa sutlijašicom - rekla je Stanija pa ju je Maja polila vodom.

- E videćeš za to sutlijašica - pretila je Maja.

- Sve je jasno, on je sa ovom devojkom, sutiljašicom, koja ja ispolivana spermom - govorila je Stanija, a Maja je napustila Belu kuću.

- Šta je problem što to kaže - rekao je Dača pa je ASmin krenuo da se obračuna sa njom.

- Sve je jasno, ja jedva čekam da oni žive napolju zajedno, a to što će mu se desiti nakon svega, shvatiće. - rekla je Stanija pa se osvrnula na Sofiju:

- Sofija mene nikada nije vređala, ona se meni našla uvek, i kada nisam imala šta da obučem, ona je došla na dok i donela mi haljinu, meni su sve letnje stvari ostale u Majamiju, a ona mi je pomogla. Ovaj rijaliti mi je bio pakao, a ona je jedina prilazila da priča sa mnom, meni se plakalo ovde, i evo sada plačem. Ja ovde nisam imala ništa, ni kašiku, ni da jedem, a ovde su klošari koji nikome nisu pomogli, da ne pominjem ovu što mi je čupala kaiš sa cipela, da mi je ova klošarka(Maja) govirla da nosim iste cipele tri meseca, a prema meni je Sofija ispala čovek, iako je imala svoje probleme. Nju ću sačuvati, a nominujem monsturma - rekla je Stanija.

- Dača ovde provocira, a on da je Staniji drug, on bi rekao da joj Maja nije adresa, nego ja. Ona da nema Dače, išla bi ovde kao kokoška. Šta ti vređaš Maju, vređaj mene, ona te nikada nije uvredila prva, ti si plakala zbog Site i Aneli jer su te vređale, a ti vređaš Maju - govorio je Asmin.

- Sram te bilo, ona mene vređa, a ja Aneli nikada nisam vređala - govorila je Stanija.

- Pustis nju na miru, mene vređaj, ali nju pusti na miru, ja sam ti adresa, ja sam sve uradio, ne ona - vikao je Asmin.

- Ti si prso - dodala je Stanija.

- Ja nikada nisam nju prva vređala, a mrzi me jer ću joj zauvek biti trauma i noćna mora, ona mene mrzi, vređa mene i mog oca, a njena adresa je on. Šta me vređaš? Ona mene vređa - rekla je Maja.

- To je vaša slika, ne moja, osoba koja mi poliva stvari ferijem - dodala je Stanija.

- Tek ću - pretila je Maja.

Detaljnije u nastavku.

Autor: N.B.