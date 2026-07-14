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Tvoja mama će da mi razvija pite svaki dan! Maja prešla sve granice, krenula da gađa Asmina, pa mu zapretila: SKOČIĆU U JEZERO! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Maja Marinković i Asmin Durdžić nastavili su skandaloznu svađu kraj jezera, pa su pale užasne spovke i ružne reči.

Njih dvoje su se prepucavali, dok je obezbeđenje bilo svuda oko njih, a onda je Maja i zakukala.

- Bolje bi mi bilo da kiselim kupus nego sa tobom u vezi da budem - rekao je Durdžić.

- Kiselićeš ti u bazenu od 10 hiljada evra - rekla je Maja.

- Bar ne izbacujem ženu iz decu iz stana. Bolje da te odgajao labud možda bi bila bolja - rekao je Asmin.

- Otićiću tamo, napraviću zlo, videćeš. Ti si mene prvi uvredio - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Imaj sramote, imaj blama, hoće te biti sramota da gledaš oca, da ga bijem ovde da gledaš - rekao je Durdžić.

- Razvalio bi te kao kantu - rekla je Maja.

- Ja sam zbog tebe izgubio sve, izgubio sam i ovaj mali k*rac koji imam. Nema stvari koje još mogu da izgubim. Neću da te vidim više od ponedeljka - rekao je Asmin.

Maja je potrčala za njih u izolaciju i počela da plače

Foto: TV Pink Printscreen

- Videćeš za ovo što mi radiš - pričala je Maja kroz suze.

- Idi u hotel i spavaj, sramoto nacije, idi u hotel i pusti me na miru. Bolje da sam j*bao ovog labuda nego tebe, koja si ti sramota - rekao je Alibaba.

- Ti jedino možeš da j*beš onu koku u ekonomskog, rupica joj je taman za tvoju p*šu - rekla je Maja.

- A tvoja rupica je za ponija - rekao je Asmin.

- Napravi mi da jedem - rekla je Maja.

- Neka ti napravi tata - rekao je Asmin.

- Tvoja mama će da mi razvija pite svaki dan. Mesi Jagodinka - rekla je Maja.

- Ja ću tvog tatu da šaljem po cigare, raskinuo sam s tobom - rekao je Asmin.

Pošto nije hteo da dođe do nje, Maja je zapretila da će skočiti u jezero

Pošto nije mogla da dođe do njega, počela je da ga gađa kamenjem, a obezbeđenje ju je sprečilo, zbog čega je zapretila.

- Sad ću da skočim u ovo jezero - rekla je Maja.

- Ima li kraja tvojim uvredama, majku ti j*bem. Ne znam kako ću od sramote, skloni se samo - ponavljao je Alibaba.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

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