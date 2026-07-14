MAJA GLAVOM LOMI STAKLA! Asmin joj dao šut-kartu: Neću da budem s niskomoralnim osobama (VIDEO)

Njih dvoje nisu štedeli reči, pa su jedno drugom uputili niz prozivki i teških optužbi.

Atmosfera u Beloj kući dostigla je tačku usijanja kada su Asmin Durdžić i Maja Marinković nastavili su žestok verbalni sukob.

- Napraviću haos - vikala je Maja.

- Naspavaj se, pa razmisli o svojim postupcima. Šta radiš to psihopato, pi*ka ti materina. Je l' te sramota oca svog - rekao je Asmin.

- Ti hoćeš da me uništiš - vikala je Maja.

- Ti si uništena. - rekao je Asmin.

- Nije mi dobro, daj mi vodu - vikala je Maja.

- Šta hoćeš? Je l' ti shvataš da nisi normalna. Idi u hotel i obriši te sline. - rekao je Asmin.

- Namerno me provociraš ceo dan - rekla je Maja.

- Ti mene držiš na silu sa sobom. Mene je sramota da sedim sa tobom, svoje porodice, nacije. Ajde da se raziđemo kao ljudi - rekao je Asmin.

- Ja znam koji je tvoj cilj. Vidim ja sve. - rekla je Maja.

- Ti se boriš za plasman preko mog k*rca. Mene tvoja pi*da ne zanima. - rekao je Asmin.

- Šta si ti umislio? - pitala je Maja.

- Prestani da ponavljaš reči, smaraš. Ja nisam nikad imao veći blam od tebe - rekao je Asmin.

- Ja nisam ološ da budem sa nekim iz inata - rekla je Maja.

- Sad je kraj - rekao je Asmin.

- Mrš, ti ćeš meni tako da se obraćaš - rekla je Maja.

- U vezi više nismo. Neću da budem sa niskomoralnim osobama. Ne mogu da zamislim da legnem sa tobom - rekao je Asmin.

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Autor: Teodora Mladenović