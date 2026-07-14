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Varnice planule ispod jorgan planine: Mina i Viktor tresu krevet u Odabranima, nisu se trudili da sakriju svoju intimu! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Tresao se krevet, pokreti ispod pokrivača ih odali.

Mina Vrbaški i Viktor Gagić povukli su se u svoj krevet u Odabranima, gde su razmenjivali nežnosti daleko od pogleda ostalih ukućana. Iako je pokrivač sakrio većinu detalja, kamere su zabeležile njihovu bliskost.

Foto: TV Pink Printscreen

Njih dvoje bili su potpuno posvećeni jedno drugom, ne obraćajući pažnju na dešavanja oko sebe.

Foto: TV Pink Printscreen

Ovo nije prvi put da Mina i Viktor privlače pažnju svojim prisnim odnosom, a ostaje da se vidi kako će njihov odnos izgledati u danima koji slede.

Kako je to izgledalo pogledajte OVDE.

Autor: Teodora Mladenović

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