Varnice planule ispod jorgan planine: Mina i Viktor tresu krevet u Odabranima, nisu se trudili da sakriju svoju intimu! (VIDEO)

Tresao se krevet, pokreti ispod pokrivača ih odali.

Mina Vrbaški i Viktor Gagić povukli su se u svoj krevet u Odabranima, gde su razmenjivali nežnosti daleko od pogleda ostalih ukućana. Iako je pokrivač sakrio većinu detalja, kamere su zabeležile njihovu bliskost.

Njih dvoje bili su potpuno posvećeni jedno drugom, ne obraćajući pažnju na dešavanja oko sebe.

Ovo nije prvi put da Mina i Viktor privlače pažnju svojim prisnim odnosom, a ostaje da se vidi kako će njihov odnos izgledati u danima koji slede.

Kako je to izgledalo pogledajte OVDE.

Autor: Teodora Mladenović