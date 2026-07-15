Haos se nastavlja! Maja i Asmin zaratili u cik zore: Rekla si da je Takija pojela slava i da se ponaša kao u pubertetu! (VIDEO)

Maja i Asmin danas žestoko ratuju tokom celog dana, a iako su se na kratko smirili haos se nastavio i u jutarnjim časovima!

Maja Marinković i Asmin Durdžić ponovo su žestoko zaratili u hotelu. Njih dvoje nisu dugo izdržali da budu u miru, pa su započeli novu turu žestokih poniženja i prozivki.

- Obrati se svom ocu i reci da si kriva. Ja imam m*da da se obratim i prihvatim deo krivice, a ti imaš samo m*da da me kao mali miš moliš da ćutim. Ti nemaš u sebi da kađeš da si ti kriva. Znaš zašto je tako? Jer sam ja udrastao u gradu, a ne u selu - govorio je Asmin.

- Jesi odrastao na selu. Ti imaš 36 godina, vređaš žene na taj način. ti drukaš sve živo što može da se odruka - rekla je Maja.

- Ja sam vređao tebe, Kačavendu i Aneli. Da li sam Boginju nekad psovao? Teodoru? Nisam jer nisu ni one mene. Da li je Sofija vređala tebe, a onda ja nju? Nikad je nisam vređao dok nije ona tebe, a pre toga sam lagao da je dama - pričao je on.

- Vređao si sve. 95% kuće ovde priča da si najgori čovek koji je ušao - rekla je Maja.

- Jer sam tema otkako sam došao, odmah su me slali u izolaciju. Sa kim sam ja imao sukob? Sa svima sam ušao u sukob zbog tebe. Vi ste mene vređale prve. Da li treba da ćutim kad mi neko vređa porodicu? - nastavio je on.

- Ti imaš istu facu kao neko i zato jesi tako kvaran. Kunem ti se da je to ista faca - rekla je Maja.

- Ti imaš istu facu kao Sita Ahmić. Ideš ti svoj put, a ja svoj i nemoj da me moliš za neke stvari. Moj problem nije Taki, nego Mustafa i Melvida. Ja njega ne doživljava ozbiljno. Da li te je blam izjava tvog tate? - govorio je Asmin.

- Za određene stvari - rekla je ona.

- Vi nemate tu sramotu u sebi. Ti si meni rekla da je tvog tatu pojela slava i da se on ponaša kao da je u pubertetu - poručio je Asmin.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A. Nikolić