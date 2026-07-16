TI SI BOLESNA ŽENA: Maja kipti od besa, pa sve iskalila na Alibabi, ispituje ga kao pravi inspektor! (VIDEO)

Maja nije mogla da sakrije svoju ljutnju, pa je odma Asmina krenula da propituje sve što je zanima.
Dok je Aneli Ahmić bila na intervjuu Bora Santana, Maja Marinković i Asmin Durdžić ušli su u konverzaciju gde je Maja krenula da ispituje Asmina i da mu prebacuje.
- A ti sad tamo stojiš i pričaš - rekla je Maja.
- Rekao mi je za ove dve nesrećnice - rekao je Asmin.
- Kad si izašao napolje, kako je počelo? - pitala je Maja.
- Nešto drugo - rekao je Asmin.
- Za šta? - pitala je Maja.
- Za ono što sam izgovorio - rekao je Asmin.
- Šta s tim? - rekla je Maja.
- Druže hoćeš da pričamo u 4 oka ili pred svima - rekao je Asmin.
- Ništa strašno nije rekao - rekao je Bora.
- Ti si boesna žena. je l' si ti rekla na intervjuu da se meni diže k*rac samo kad me dobro izvređaš? - rekao je Asmin.
Detaljnije pogledajte u nastavku teksta.
Autor: Teodora Mladenović