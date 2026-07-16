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TI SI BOLESNA ŽENA: Maja kipti od besa, pa sve iskalila na Alibabi, ispituje ga kao pravi inspektor! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Maja nije mogla da sakrije svoju ljutnju, pa je odma Asmina krenula da propituje sve što je zanima.

Dok je Aneli Ahmić bila na intervjuu Bora Santana, Maja Marinković i Asmin Durdžić ušli su u konverzaciju gde je Maja krenula da ispituje Asmina i da mu prebacuje.

- A ti sad tamo stojiš i pričaš - rekla je Maja.

- Rekao mi je za ove dve nesrećnice - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kad si izašao napolje, kako je počelo? - pitala je Maja.

- Nešto drugo - rekao je Asmin.

- Za šta? - pitala je Maja.

- Za ono što sam izgovorio - rekao je Asmin.

- Šta s tim? - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Druže hoćeš da pričamo u 4 oka ili pred svima - rekao je Asmin.

- Ništa strašno nije rekao - rekao je Bora.

- Ti si boesna žena. je l' si ti rekla na intervjuu da se meni diže k*rac samo kad me dobro izvređaš? - rekao je Asmin.

Detaljnije pogledajte u nastavku teksta.

Autor: Teodora Mladenović

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