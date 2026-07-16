Znaš kakvim ribama sam ja napolju pisao: Maja povilenela kada ju je Asmin uporedio sa devojkama sa kojima se čuo, negira da su ista klasa! (VIDEO)

Maja nije uspela da sakrije ljubomoru kada joj je Asmin rekao kome je sve pisao.

Nakon što je saopšteno ko je zauzeo 30. mesto u ''Eliti 9'', Maja Marinković i Asmin Durdžić su potegli novu temu.

- Sara je sledeća. Naravno da je mislila na prve teme, nije sigurno na Dušicu - rekao je Asmin.

- Šta meni fali? - pitala je Maja.

- Ništa - rekao je Asmin.

- Ti meni za mene za stolom da kažeš tako nešto - rekla je Maja.

- Šta sam rekao? Ja tebe volim i prelepa si, zgodna si. Imaš sve što jedna žena treba da ima, ali nemaš mozak. Ljubomoru ćemo da izlečimo. Jednom li te budem video da ne znaš da piješ alkohol ti si ćao - pitao je Asmin.

- Ne tazumem - rekla je Maja.

- Znaš kakvim ribama sam ja napolju pisao? Sve tvoja klasa - rekao je Asmin.

- M*rš. Ti ćeš meni da kažeš da je neko u mojoj klasi - rekla je Maja.

- Ja sam tada je*avao zmiju u oko - rekao je Asmin.

- Jedna loša poruka i odmah kačim na stori. - rekla je Maja.

- Majo, molim te mi daj Noblicu - rekao je Asmin.

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Autor: Teodora Mladenović