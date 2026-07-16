AKTUELNO

Zadruga

Znaš kakvim ribama sam ja napolju pisao: Maja povilenela kada ju je Asmin uporedio sa devojkama sa kojima se čuo, negira da su ista klasa! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Maja nije uspela da sakrije ljubomoru kada joj je Asmin rekao kome je sve pisao.

Nakon što je saopšteno ko je zauzeo 30. mesto u ''Eliti 9'', Maja Marinković i Asmin Durdžić su potegli novu temu.

- Sara je sledeća. Naravno da je mislila na prve teme, nije sigurno na Dušicu - rekao je Asmin.

- Šta meni fali? - pitala je Maja.

- Ništa - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ti meni za mene za stolom da kažeš tako nešto - rekla je Maja.

- Šta sam rekao? Ja tebe volim i prelepa si, zgodna si. Imaš sve što jedna žena treba da ima, ali nemaš mozak. Ljubomoru ćemo da izlečimo. Jednom li te budem video da ne znaš da piješ alkohol ti si ćao - pitao je Asmin.

- Ne tazumem - rekla je Maja.

- Znaš kakvim ribama sam ja napolju pisao? Sve tvoja klasa - rekao je Asmin.

- M*rš. Ti ćeš meni da kažeš da je neko u mojoj klasi - rekla je Maja.

- Ja sam tada je*avao zmiju u oko - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Jedna loša poruka i odmah kačim na stori. - rekla je Maja.

- Majo, molim te mi daj Noblicu - rekao je Asmin.

Detaljnije pogledajte u nastavku teksta.

Autor: Teodora Mladenović

#Asmin Durdžić

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#Maja Marinković

#elita live

#elita najnovije

#elita narod pita

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Šok preokret: Maja shvatila da je Alibaba zaljubljen u Miljanu, pa izgorela od ljubomore! (VIDEO)

Zadruga

Asmin priznao kako se osećao dok mu je Maja vređala porodicu, pa otkrio da li će joj dati šansu posle Elite 9 (VIDEO)

Politika

Skandal nad skandalima: Šolakova novinarka sa mržnjom govorila o našoj državi i jačanju vojske, da je i hrvatskom analitičaru bilo neprijatno (VIDEO)

Zadruga

PROVOKACIJAMA NEMA KRAJA: Maja nastavlja da drobi Alibabi, zabranila mu da komunicira sa Terzom, pa mu najavila dolazak iz Rusije! (VIDEO)

Zadruga

Koristi svaku priliku da je potkači: Ivan ne krije sujetu zbog Anđeline pobede u anketi za najsposobniju, ovo ga je odalo (VIDEO)

Zadruga

Neprestano prevrće očima: Aneli ne može da podnese Neria i Hanu, ne prestaje da ih pljuje na račun fizičkog izgleda (VIDEO)