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SAD ĆEMO DRUGAČIJE POŠTO LAŽEŠ! Maja ponovo napravila kataklizmu, Asminu se ne piše dobro! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Maja više niej moglča da kontroliše svoj bes, pa se istresla na Alibabu.

Maja Marinković i Asmin Durdžić nastavili su svoj sukob.

- I da, da na superfinalu treba da bude haos, ludilo. Ti misliš da sam ja budala ? Da se sa drugima dogovaraš iza mojih leđa. - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Majo stvarno ne želim svađu i probleme. Ti želiš svađu - rekao je Asmin.

- Ne nego si ti folirant - rekla je Maja.

- Ti želiš svađu. Mrš mi sa očiju. Pusti me na miru - rekao je Asmin.

- Mene boli k*rac - rekla je Maja.

- Ja ne želim više blam - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Zašto si stajao? - pitala je Maja.

- Pušio sam cigaru - rekao je Asmin.

- To si ti. Sad ćemo da vidimo. - rekla je Maja.

- Žena je budala - rekao je Asmin.

- Sad ćemo drugačije pošto lažeš. Rekao ti je eno ti bivše, a ti si se nasmejao - rekla je Maja.

Detaljnije pogledajte u nastavku teksta.

Autor: Teodora Mladenović

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