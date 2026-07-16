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OPET PRAVIŠ LIMUNADU: Maja drobi Asminu nad glavom jer nije dovoljno šećera stavio, provocira ga da hoće da smrša! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Maja je i ovog puta našla da zameri nešto Alibabi.

Nakon brutalnog sukoba Maje Marinković i Asmina Durdžića oni su i ovog puta zakopali ratne sekire.

- Šta to radiš sad? Opet praviš limunadu. Neću da pijem limunadu - rekla je Maja.

- Hoću ja - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- A ti to namerno prviš da bi smršao. Šta će ti sad limunada u ovo doba? - rekla je Maja.

- Hoćeš da me pustiš na miru ? - rekao je Asmin.

- Ne kapiram šta će ti sad - rekla je Maja.

- Je l' si razmišljala da me pustiš malo na miru - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Bože, jesi bolesna cura - rekao je Terza.

- Ja? - pitala je Maja.

- Da - rekao je Terza.

- Šta god da uradim ne valja. To je moj limun. Stavljaš šećer na gram. Stavi još šećera - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku teksta.

Autor: Teodora Mladenović

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