OPET PRAVIŠ LIMUNADU: Maja drobi Asminu nad glavom jer nije dovoljno šećera stavio, provocira ga da hoće da smrša! (VIDEO)

Maja je i ovog puta našla da zameri nešto Alibabi.
Nakon brutalnog sukoba Maje Marinković i Asmina Durdžića oni su i ovog puta zakopali ratne sekire.
- Šta to radiš sad? Opet praviš limunadu. Neću da pijem limunadu - rekla je Maja.
- Hoću ja - rekao je Asmin.
- A ti to namerno prviš da bi smršao. Šta će ti sad limunada u ovo doba? - rekla je Maja.
- Hoćeš da me pustiš na miru ? - rekao je Asmin.
- Ne kapiram šta će ti sad - rekla je Maja.
- Je l' si razmišljala da me pustiš malo na miru - rekao je Asmin.
- Bože, jesi bolesna cura - rekao je Terza.
- Ja? - pitala je Maja.
- Da - rekao je Terza.
- Šta god da uradim ne valja. To je moj limun. Stavljaš šećer na gram. Stavi još šećera - rekla je Maja.
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Autor: Teodora Mladenović