Obezbeđenje jedva sprečilo haos Maje i Asmina: On počeo da divlja i da je izbacuje iz hotela, trese se sve! (VIDEO)

Nije im mnogo trebalo da uđu u novi sukob!

Maja Marinković i Asmin Durdžić posvađali su se ponovo tokom emisije, kada je njihova svađa nastavila u pušinici zbog čega je obezbeđenje moralo da reaguje.

- Ajde m*š iz hotela - rekao je Asmin.

- Ko si ti? - pitala je Maja.

- Ajde m*š, ti ideš da se žališ. Skloni se od mene! Mentalno zaostala si ti! - rekao je Asmin.

- Ti si pacijent poremećeni. Ja se nisam žalila nego sam pričala. Kome si ti rekla da je poremećena? Ti si mentalac! - rekla je Maja.

- Samo se skloni od mene - rekao je Asmin.

- Nasrćeš na ljude jer se bliži kraj i ne možeš psihički da podneseš. To si ti, tako bi i trebao da se ponašaš - rekla je Maja.

- Ti sve radiš namerno i svesno, ovo nije ljubav sa tvoje strane. Od dana kad je Milan rekao da se otvore linije ovako se ponašaš - rekao je Asmin.

- Ja sam za vas rijaliti zevzda! - rekla je Maja.

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Autor: A.Anđić