Novi presedan u emisiji: Sara pozvala Murata na video poziv, pa ga prekorila: U kabrioletu si s devojkama, pa to ti je bivša ako se sećam?! (VIDEO)

Sara Stojanović, po napuštanju Bele kuće, pozvala je Murata Asylguzhina

Miki Dudić pozvao je na video poziv Murata Asylguzhina, koji se javio, te je tako Sara Stojanović sa njim porazgovarala u uživo programu.

- Da li znaš da si izašla Murate?! Pratili ste. Je l' istina da si sa devojkama u kabrioletu?! Pa to ti je bivša ako se dobro sećam - rekla je Sara, te je nastavila:

- Slušaj me sada, mama ti je danas pisala, ali joj nisi odgovarao na poruku. Hoćeš da dođeš ovde - pitala je Sara.

- Čuo sam se sa tvojom majkom, doći će. Naravno da dolazimo po tebe - rekao je Murat.

- Murate, ušli smo zajedno pre 10 meseci, sada je red da me sačekaš da izađemo ruku pod ruku - rekla je Sara.

- Doći ćemo mi - rekao je Murat.

Nakon video poziva, Sara je ogolila dušu o planovima sa Muratom.

- Rekao mi je da će da bude sa njegovima dve nedelje i ja sa mojima, onda ja dolazim u Španiju. Imaćemo porodični sastanak tamo, krenula sam da učim španski, čitala sam mu čestitke na ššpanskom. Kasnije smo mislili da idemo u Tursku ili u Egipat na porodični odmor - rekla je Sara.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić