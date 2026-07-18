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Novi presedan u emisiji: Sara pozvala Murata na video poziv, pa ga prekorila: U kabrioletu si s devojkama, pa to ti je bivša ako se sećam?! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Sara Stojanović, po napuštanju Bele kuće, pozvala je Murata Asylguzhina

Miki Dudić pozvao je na video poziv Murata Asylguzhina, koji se javio, te je tako Sara Stojanović sa njim porazgovarala u uživo programu.

- Da li znaš da si izašla Murate?! Pratili ste. Je l' istina da si sa devojkama u kabrioletu?! Pa to ti je bivša ako se dobro sećam - rekla je Sara, te je nastavila:

Foto: TV Pink Printscreen

- Slušaj me sada, mama ti je danas pisala, ali joj nisi odgovarao na poruku. Hoćeš da dođeš ovde - pitala je Sara.

- Čuo sam se sa tvojom majkom, doći će. Naravno da dolazimo po tebe - rekao je Murat.

Foto: TV Pink Printscreen

- Murate, ušli smo zajedno pre 10 meseci, sada je red da me sačekaš da izađemo ruku pod ruku - rekla je Sara.

- Doći ćemo mi - rekao je Murat.

Nakon video poziva, Sara je ogolila dušu o planovima sa Muratom.

Foto: TV Pink Printscreen

- Rekao mi je da će da bude sa njegovima dve nedelje i ja sa mojima, onda ja dolazim u Španiju. Imaćemo porodični sastanak tamo, krenula sam da učim španski, čitala sam mu čestitke na ššpanskom. Kasnije smo mislili da idemo u Tursku ili u Egipat na porodični odmor - rekla je Sara.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

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