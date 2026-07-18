Roni gorke suze! Maja sve svesnija da se bliži raskid s Asminom, strahuje od suočavanja sa porodicom (VIDEO)

Maja se rasplakala Asminu jer postaje sve svesnija da im se raskid bliži, kao i suočavanje sa porodicama!

Maja Marinković je počela da plače zbog svega što čeka nju i Asmina Durdžića, te je ovom prilikom progovorila o svemu što je tišti.

- Ti ćeš mene da ostaviš i izvređaćeš me...Mislim, ne moraš mene, ali ući će s tobom u svađu, poznavajući tebe i njega. Kako što, to je moj otac?! - rekla je Maja.

- Onda ćeš ti mene da ostaviš - rekao je Asmin.

- Ti ne moraš da odgovaraš, kao što ja neću tvojima, jer imaju pravo da sve to kažu - rekla je Maja.

- Šta ja treba da štitim tvog oca od moje majke?! Mustafa ne bi vređao, on te proziva kroz fore, ne bi on vređao. Sramota me je što sam doveo svog oca u tu situaciju, ja ne znam šta je napolju, šta ja znam šta će da kažu - rekao je Asmin.

- Ti bi ovako prodao čoveka, ti si loš! Ti mene ne voliš, ja tebe ne bih ostavila. Ti ćeš mene ostaviti, ja to znam...Strah me je kada izađeš i kada bude ovako, jer tu staje sve - rekla je Maja.

- I zbog toga plačeš?! Šta očekuješ - pitao je Asmin.

- Nećeš se iskontrolisati zato što je on takav, neverovatno, nema šanse. Ja bih volela, ja mogu da se iskontrolišem, žensko sam, stariji ljudi - rekla je Marinkovićeva.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić