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Ona iz njega izvlači ono najgore: Nakon što je Mina Vrbaški istakla da je za Maju i Asmina jedino rešenje RASKID, hitno se oglasila njegova majka Mevlida!

Izvor: Pink.rs, Foto: E-Stock/Rajko Ristić/Pink.rs/M. Vicović/TV Pink Printscreen ||

Odnos Maje Marinković i Asmina Durdžića prate brojne turbulencije. Naime, njihova sklonost da nakon brojnih uvreda pređu preko toga i nastave gde su stali, ne prestaje da šokira. Mina Vrbaški, koja je sinoć napustila ''Elitu'' i zauzela 24. mesto, dala je svoj sud o njihovoj vezi.

Mina Vrbaški nije krila šokiranost zbog jednog od najkontroveznijeg odnosa u ''Eliti 9'', te je istakla da se veza Maje Marinković i Asmina Durdžića ne kreće u dobrom smeru. Ona je detaljno izanalizirala njihove burne rasprave, u kojima veoma često dolazi do gnusnih uvreda. Ona je usled iznošenja svog stava kao najbolju opciju po njih dvoje navela raskid.

- Maja je izgubila sebe, zaboravila je kakav je pravi život i to treba da se leči. Maja je kvalitetna osoba i ima vrlina i mana, samo prosto mora da radi na sebi. Taki što pre mora da sklanja Maju od Asmina jer je taj odnos bolestan, završiće kao Ksenija Pajčin i Kapisoda - istakla je Mina.

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Portal Pink.rs kontaktirao je Asminovu majku, Mevlidu Durdžić, koja je dala svoj sud o Mininim rečima.

- Sa Minom sam saglasna, ta veza ne vodi ničemu dobrom. Ona iz Asmina izvlači ono najgore, što su i njegove bivše potvrdile da on nije takav i da ga ne poznaju takvog - zaključila je Mevlida.

Foto: TV Pink Printscreen, RED TV

Autor: S.Z.

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